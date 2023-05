Zabłądziła w lesie. Przeżyła pięć dni dzięki butelce wina i lizakom

48-latkę namierzyli piloci helikoptera

Lillian jechała na krótki wyjazd do miejscowości Bright. Przez pomyłkę skręciła jednak w złą stronę i zabłądziła. Gdy próbowała zawrócić, jej samochód ugrzązł w błotnistej drodze. W miejscu, w którym się znalazła, nie było zasięgu, więc nie mogła wezwać pomocy. W związku z tym, że bliscy kobiety od dłuższego czasu nie mogli się z nią skontaktować, 30 kwietnia zgłosili jej zaginięcie na policję. Przez kilka dni służby prowadziły szeroko zakrojone poszukiwania okolicznych miejscowości.

Ostatecznie kobietę udało się odnaleźć po pięciu dniach w lesie w miasteczku Mitta Mitta. Policja stanu Wiktoria opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z helikoptera pokazujące moment namierzenia kobiety w środku buszu. Widać na nim, jak 48-latka macha do pilotów, wzywając pomocy. Następnie zawiadomieni przez nich policjanci podjeżdżają samochodem pod wskazaną lokalizację, po czym prowadzą wyraźnie wdzięczną kobietę do auta. Zgodnie z komunikatem policji kobieta była cała i zdrowa, tylko bardzo odwodniona. Przewieziono ją do szpitala na obserwację.