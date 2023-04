33-latka ukradła tożsamość pilota, który zginął w katastrofie. Chciała uniknąć mandatu

Trzydziestotrzyletnia Australijka przyznała się do oszustwa i kradzieży tożsamości pilota, który zginął w katastrofie śmigłowców. Władze zaalarmowała żona zmarłego mężczyzny, gdy na jego nazwisko kilka tygodni po śmierci przyszedł mandat. W wyniku zderzenia helikopterów na australijskim wybrzeżu zginęły w styczniu cztery osoby.

Według policji 33-letnia Stephanie Louise Bennett została zatrzymana przez funkcjonariuszy za używanie telefonu w trakcie jazdy na początku stycznia. Dostała mandat w wysokości 1078 dolarów australijskich (ok. 3 tys. złotych - red.), jednak nie zapłaciła za wykroczenie. W internetowym formularzu jako kierowcę samochodu wskazała pilota Ashleya Jenkinsona. Wykorzystała do tego dane z jego nekrologu.

Przyznała się do oszustwa i kradzieży tożsamości

Żona Jenkinsona, Kosha Richardson-Johnson, zaalarmowała władze po tym, jak kilka tygodni po tragicznej śmierci pilota otrzymała mandat na jego nazwisko. Bennett w środę przyznała się do oszustwa i kradzieży tożsamości. W maju usłyszy wyrok - przekazało BBC. W e-mailu który został odczytany w sądzie, 33-latka przeprosiła za "zamieszanie", podkreślając, że "bardzo żałuje swoich czynów". Jak dodała, w czasie, kiedy dostała mandat, mierzyła się z "problemami osobistymi" i "finansowymi", a dzień po zatrzymaniu próbowała "cofnąć to, co zrobiła".