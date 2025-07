Pracownik żłobka z zarzutami. Służby zleciły przebadanie 1200 dzieci

Melbourne w Australii Źródło: Archiwum Reutera

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zatrzymaniu 26-latka przedstawiciele policji oraz główny inspektor sanitarny stanu Wiktoria poinformowali we wtorek, podczas wspólnej konferencji prasowej. Mężczyzna, który od 2017 roku pracował w 20 placówkach opiekuńczych, usłyszał ponad 70 zarzutów, w tym gwałtu na dziecku, wykorzystania seksualnego oraz tworzenia i rozpowszechniania materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci.

Australia. Niecodzienna decyzja policji

Zarzuty dotyczą przestępstw przeciwko ośmiorgu dzieci ze żłobka w Point Cook na terenie Melbourne, stolicy stanu Wiktoria. Według władz, domniemane ofiary miały od pięciu miesięcy do dwóch lat. Policja podkreśliła, że decyzja o ujawnieniu tożsamości oskarżonego jest "niecodzienna", ale śledztwo dotyczy "szczególnej" sprawy.

- To bardzo ważne, by każdy rodzic, którego dziecko uczęszcza do placówki opiekuńczej, wiedział, kim on (oskarżony - red.) jest i gdzie pracował - powiedziała Janet Stevenson z policji, cytowana przez BBC. Mężczyzna ma stanąć przed sądem w Melbourne we wrześniu.

Dowiedz się więcej: Jechała samochodem przez park pełen dzieci. Została skazana na 10 lat więzienia

Główny inspektor sanitarny Wiktorii Christian McGrath poinformował, że w związku ze sposobem popełnienia zarzucanych 26-latkowi czynów, władze skontaktowały się z prawie 2600 rodzinami i zaleciły wykonanie testów na choroby zakaźne u 1200 dzieci. Jak dodał infekcje, na które mogły być narażone dzieci, można leczyć antybiotykami.

Organizacja G8 Education, która prowadzi żłobek w Point Cook poinformowała, że przed zatrudnieniem mężczyzny przeprowadziła wszystkie wymagane kontrole. Jak przekazała policja, 26-latek nie był wcześniej karany i posiadał zaświadczenie zezwalające na pracę z dziećmi.