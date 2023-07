Wszedł do kina podczas premiery "Batmana" i rozpoczął masakrę. Widzowie myśleli, że to efekty specjalne

Zbliżała się północ. James Holmes kupił w kasie kinowej bilet na głośną premierę nowego "Batmana". Usiadł w pierwszym rzędzie. Po ok. 20 minutach trwania filmu opuścił budynek tylnymi drzwiami. Poszedł do zaparkowanego obok kina samochodu. Tam zmienił ubranie. Założył kamizelkę kuloodporną i maskę. Wziął ze sobą broń: strzelbę Remington model 870, karabin Smith & Wesson M&P15 oraz pistolet 40 S&W Glock. Tak wyposażony wrócił do sali, w której trwał premierowy pokaz nowego "Batmana".

Masakra w kinie w Aurorze. Widzowie myśleli, że to efekty specjalne

Śledczy ustalili później, że początkowo prawie nikt nie uznawał go za zagrożenie. Widzowie myśleli, że maska i broń to element przebrania. Nawet gdy Holmes rzucił w widownię granatem gazowym, niektórzy byli przekonani, że to zapewniane przez kino efekty specjalne. W rozmowie z ABC News świadkowie wyjaśniali później, że zdali sobie sprawę, co się dzieje, dopiero gdy napastnik stanął na tle ekranu.