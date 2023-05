Rosyjscy partyzanci z amerykańskim sprzętem? Komentarz z Waszyngtonu

- Widzieliśmy doniesienia krążące po mediach społecznościowych twierdzące, że dostarczona przez USA broń została użyta do tych ataków – powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA, odnosząc się do poniedziałkowego najazdu proukraińskich sił rosyjskich na przygraniczne rejony obwodu biełgorodzkiego na zachodzie Rosji .

- Powiem, że obecnie jesteśmy sceptyczni co do prawdziwości tych doniesień - powiedział.

Sprawę skomentował również rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder, który stwierdził, że USA nie wydały zgody na transfer sprzętu do paramilitarnych grup, ani Ukraińcy o to nie zabiegali. Dodał też, że nie wie, czy doniesienia o tym są prawdziwe, a USA monitorują sytuację.

Zarówno Miller, jak i Ryder podkreślili, że co do zasady USA nie zachęcają, ani nie umożliwiają ataków poza granicami Ukrainy, jednak ostatecznie to do Kijowa należy decyzja, jak prowadzić swoje działania zbrojne.