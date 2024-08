Atak w obwodzie rostowskim. Płonie skład ropy naftowej

Ukraińcy przeprowadzili kolejny atak dronowy w obwodzie rostowskim w Rosji - przekazał gubernator tego obwodu. Dodał, że doszło do pożaru składu ropy naftowej, nie ma ofiar śmiertelnych. Ukraińska Prawda informuje, że skład należy do Federalnej Agencji Rezerw Państwowych i był bezpośrednio wykorzystywany do zaopatrywania armii rosyjskiej w paliwo.