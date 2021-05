"Ludzie muszą wyrywać dzieci ze snu po kilka razy w nocy. Rakiety trafiają w domy"

Mamy taką aplikację na telefonie, która pokazuje, gdzie i kiedy spadają rakiety, gdzie się włączają syreny i ona praktycznie całą noc dzwoniła. Ludzie, mieszkający w centrum i na południu Izraela spędzają całe noce w schronach - relacjonowała we "Wstajesz i Weekend" Karolina van Ede Tzenvirt, Polka mieszkająca w Jerozolimie. Jak dodała, "nie można zapominać o ludziach po drugiej stronie, o Palestyńczykach, o rodzinach i dzieciach, które nie mają gdzie się schować, bo schronów tam po prostu nie ma".

Po spokojnej nocy w niedzielę rano wznowiona została wymiana ognia między Izraelem a Palestyńczykami. Jak podaje izraelskie radio "Kan", Hamas wystrzelił w niedzielę rano 55 rakiet w kierunku środkowego i południowego Izraela. W odpowiedzi izraelskie wojsko zrzuciło co najmniej 100 bomb na budynki i bunkry Hamasu w środkowej i północnej części Strefy Gazy. Jednym z celów działań armii izraelskiej w niedzielę rano był dom najstarszego przywódcy Hamasu Yahyi Sinwara w mieście Chan Junus w południowej Strefie Gazy.

"Moi znajomi spędzają całe noce w schronach"

- Moi znajomi, którzy mieszkają w centrum i na południu kraju, bliżej Strefy Gazy, właściwie spędzają całe noce w schronach - powiedziała pani Karolina. Jak mówiła, jeśli nie mają w mieszkaniu schronu to wybiegają z dziećmi na klatki schodowe, albo do schronu, który znajduje się piwnicy całego budynku.

"Rakiety trafiają w domy. To jest realne zagrożenie"

Jak powiedziała pani Karolina, Izraelczycy w pewnym sensie przyzwyczaili się do takich sytuacji. - To jest coś, co jest częścią życia w Izraelu. Oczywiście jest niepokój, jest dużo strachu, jest żałoba, bo zginęło już dziesięć osób w Izraelu - zauważyła. Wśród ofiar śmiertelnych jest między innymi sześcioletni chłopiec, a w sobotę w centrum Izraela na środku miasta życie stracił 50-letni mężczyzna.