Nożownik na dworcu. Są ranni
Agencja Associated Press poinformowała, na podstawie komunikatu nowojorskiej straży pożarnej, że ratownicy medyczni przybyli na miejsce zdarzenia w niedzielę około godziny 19:00 (godzina 1 nad ranem w poniedziałek polskiego czasu), gdzie zastali jedną osobę z poważnymi obrażeniami, dwie z obrażeniami średniego stopnia oraz dwie z lekkimi ranami. Pięciu poszkodowanych przewieziono do szpitala Bellevue. Szósta osoba, której stan nie jest dotychczas znany, została przewieziona do innego szpitala - podała agencja.
Mężczyzna podejrzany o napaść został aresztowany. Władze nie podały jego nazwiska.
Na ataki zareagował burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani. "Moje myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi, ich bliskimi oraz wszystkimi wstrząśniętymi tym niedopuszczalnym aktem przemocy. Życzę każdej z ofiar pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał w serwisie X.
Ataki nożownika tuż przed wizytą Trumpa
Media zwracają uwagę, że do ataków doszło w jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych miasta, na Manhattanie, tuż przed zaplanowaną na poniedziałek wizytą prezydenta Donalda Trumpa na trzecim meczu finałów NBA w Madison Square Garden. Hala znajduje się bezpośrednim sąsiedztwie dworca Penn Station.
AP podkreśla, że wizyta prezydenta już wcześniej wymusiła zaostrzenie środków bezpieczeństwa wokół hali i w sąsiednich kwartałach. Po ataku nożownika oczekuje się, że podczas transmitowanego na cały kraj wydarzenia sportowego za bezpieczeństwo będą odpowiadać funkcjonariusze Secret Service, nowojorskiej policji (NYPD) oraz innych służb.
Akt przemocy nastąpił w miejscu, przez które każdego roku przewijają się miliony osób dojeżdżających do pracy, turystów i kibiców sportowych. Na Penn Station spodziewany jest szczególnie duży ruch przed pierwszym od 1999 roku meczem finałów NBA rozgrywanym w Madison Square Garden.