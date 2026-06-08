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Świat

Nożownik na dworcu. Są ranni

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Nowy Jork, Penn Station, nożownik
Dworzec Penn Station w Nowym Jorku po atakach nożownika
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Sześć osób zostało rannych w ataku nożownika na dworcu kolejowym Penn Station na Manhattanie. Do zdarzenia doszło przed meczem finałów NBA, który zostanie rozegrany tuż obok - w Madison Square Garden i na którym ma pojawić się prezydent USA Donald Trump.

Agencja Associated Press poinformowała, na podstawie komunikatu nowojorskiej straży pożarnej, że ratownicy medyczni przybyli na miejsce zdarzenia w niedzielę około godziny 19:00 (godzina 1 nad ranem w poniedziałek polskiego czasu), gdzie zastali jedną osobę z poważnymi obrażeniami, dwie z obrażeniami średniego stopnia oraz dwie z lekkimi ranami. Pięciu poszkodowanych przewieziono do szpitala Bellevue. Szósta osoba, której stan nie jest dotychczas znany, została przewieziona do innego szpitala - podała agencja.

Mężczyzna podejrzany o napaść został aresztowany. Władze nie podały jego nazwiska.

Miejsce ataku nożownika na nowojorskiej Penn Station
Miejsce ataku nożownika na nowojorskiej Penn Station
Źródło zdjęcia: Reuters

Na ataki zareagował burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani. "Moje myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi, ich bliskimi oraz wszystkimi wstrząśniętymi tym niedopuszczalnym aktem przemocy. Życzę każdej z ofiar pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał w serwisie X.

Ataki nożownika tuż przed wizytą Trumpa

Media zwracają uwagę, że do ataków doszło w jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych miasta, na Manhattanie, tuż przed zaplanowaną na poniedziałek wizytą prezydenta Donalda Trumpa na trzecim meczu finałów NBA w Madison Square Garden. Hala znajduje się bezpośrednim sąsiedztwie dworca Penn Station.

AP podkreśla, że wizyta prezydenta już wcześniej wymusiła zaostrzenie środków bezpieczeństwa wokół hali i w sąsiednich kwartałach. Po ataku nożownika oczekuje się, że podczas transmitowanego na cały kraj wydarzenia sportowego za bezpieczeństwo będą odpowiadać funkcjonariusze Secret Service, nowojorskiej policji (NYPD) oraz innych służb.

Akt przemocy nastąpił w miejscu, przez które każdego roku przewijają się miliony osób dojeżdżających do pracy, turystów i kibiców sportowych. Na Penn Station spodziewany jest szczególnie duży ruch przed pierwszym od 1999 roku meczem finałów NBA rozgrywanym w Madison Square Garden.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Nowy JorkAtak nożownikaDonald TrumpUSAZohran Mamdani
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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