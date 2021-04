"Nie było żadnej konfrontacji, po prostu zaczął strzelać"

Do ataku doszło w czwartek około godziny 23 czasu lokalnego (piątek, godzina 5 rano w Polsce) w magazynie firmy FedEx niedaleko lotniska w Indianapolis, stolicy stanu Indiana. Zginęło osiem osób, a kilka kolejnych zostało rannych. Jak powiedziała rzeczniczka policji w Indianapolis Gennae Cook, w szpitalu przebywają co najmniej cztery osoby, jedna jest w stanie krytyczny.

FBI: napastnik był nam znany, cierpiał na zaburzenia psychiczne

W piątek Federalne Biuro Śledcze przekazało, że sprawca ataku, 19-letni Brandon Scott Hole, cierpiał na zaburzenia psychiczne. W 2020 roku był przesłuchiwany przez agentów FBI po tym, jak jego matka zadzwoniła na policję, aby powiedzieć, że jej syn może popełnić "samobójstwo z rąk policjanta". Tłumaczy się to jako postępowanie zmierzające do poważnego uszkodzenia swego ciała lub zgonu poprzez sprowokowanie organów ścigania do użycia siły.

"Po prostu zaczął na chybił trafił strzelać"

Pytany, co zabójcę sprowadziło z powrotem do obiektu w czwartek w nocy, odpowiedział, że chciałby "móc odpowiedzieć na to pytanie". - Nie było żadnej konfrontacji z nikim, kto tam był. (...) Nie było żadnych zakłóceń, nie było żadnej kłótni. On po prostu zaczął na chybił trafił strzelać - tłumaczył McCartt, dodając, że atak miała miejsce w ciągu kilku minut, a w obiekcie było co najmniej 100 osób.