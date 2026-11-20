Świat Trzy mosty trafione, kolejne zagrożone. Rosja uderza w strategiczne punkty Tatiana Serwetnyk |

Rosyjski atak na Kijów (20.11) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Tetiana Dzhafarova/AFP/East News

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Rosja wzięła na cel kijowskie mosty. Podczas ostatniego zmasowanego ataku uszkodzone zostały trzy przeprawy przez Dniepr, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ukraińskiej stolicy. Ich wyłączenie mogłoby doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego. Czy rosyjskie rakiety są w stanie zniszczyć konstrukcje projektowane jeszcze w czasach zimnej wojny?

W czwartek, po zakończeniu szczytu w Chinach, Władimir Putin zagroził Ukrainie "znacznie bardziej bolesną odpowiedzią" na ataki na Most Krymski. Kilka godzin później Rosja przeprowadziła jeden z najpotężniejszych ataków na Ukrainę.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wystrzeliła 110 rakiet i co najmniej 400 dronów, uderzając w dziewięć obwodów. Dwie rakiety i dron naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Najmocniej ucierpiał Kijów, gdzie alarm trwał sześć i pół godziny. Zginęło siedem osób, a co najmniej 17 zostało rannych.

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Miejsce po uderzeniu rakiety rosyjskiej w Kijowie Źródło zdjęcia: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Rosjanie zaatakowali w Kijowie infrastrukturę krytyczną, w tym mosty łączące oba brzegi Dniepru, który dzieli ukraińską stolicę na dwie części

W piątek rano mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że trafione zostały trzy mosty: Podilsko-Woskresenskij, Darnickij oraz Piwdennyj. Na pierwszym z nich całkowicie wstrzymano ruch drogowy, a na dwóch pozostałych wprowadzono ograniczenia.

Mosty w Kijowie - dlaczego są kluczowe

W Kijowie mieszka co najmniej trzy i pół miliona ludzi. Sześć mostów na Dnieprze ma kluczowe znaczenie dla komunikacji w mieście. Codziennie korzystają z nich setki tysięcy mieszkańców, dojeżdżając do pracy i wracając do domów. Nocny rosyjski atak na mosty był największy od początku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Most Piwdennyj w Kijowie po ataku drona rosyjskiego (04.10.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Latem prokremlowscy blogerzy zaczęli wzywać do atakowania mostów na Dnieprze, by sparaliżować transport. Proponowali uderzenia rakietami i dronami, a także ataki na ekipy remontowe.

Rosjanie zaczęli atakować kijowskie mosty w październiku. Ich celem stały się przede wszystkim dwa: Piwdennyj (Południowy) i Piwnicznyj (Północny). Oba mają kluczowe znaczenie dla komunikacji w stolicy. Przez pierwszy przebiega jedna z linii metra, drugi jest ważną trasą drogową łączącą oba brzegi Dniepru. Po rosyjskich atakach ruch na mostach był czasowo wstrzymywany lub ograniczany. Ich długotrwałe wyłączenie z użytku mogłoby doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego Kijowa.

Ukraińskie media i analitycy zastanawiają się, czy rosyjskie ataki mogą doprowadzić do całkowitego wyłączenia mostów z użytku.

Portal ukraińskiego tygodnika "Zerkało Tyżnia" przypomina, że budowę mostu Piwdennego rozpoczęto w latach 80., jeszcze w czasie zimnej wojny. Konstrukcja, której żelbetowy pylon ma 135 metrów wysokości, jest wyjątkowo wytrzymała. Według portalu obiekt zaprojektowano tak, by przetrwał nawet uderzenie broni jądrowej.

Most Piwdennyj w Kijowie (01.10.2026) Źródło zdjęcia: Tetiana Dzhafarova/AFP/East News

Jak przypomina "Zerkało Tyżnia", również most Piwnicznyj, zaprojektowany pod koniec lat 60., miał wytrzymać ewentualny atak jądrowy.

Ukraiński architekt Wiktor Hleba tłumaczył w rozmowie z agencją Unian, że kijowskie mosty budowano z myślą o przejeździe kolumn radzieckich czołgów. Dlatego uderzenie rakiet nie musi oznaczać ich zniszczenia.

Nie wszyscy eksperci są jednak tak spokojni. Ołeksandr Myronenko, specjalista w dziedzinie eksploatacji mostów, zaapelował o wzmacnianie konstrukcji mostów narażonych na kolejne ataki rakietowe, "póki nie jest za późno". Z kolei ekspert ds. transportu Dmytro Bespałow obawia się, że rosyjskie uderzenia w kijowskie mosty mogą przerodzić się w długotrwałą kampanię.

Korek w Kijowie po ograniczeniu ruchu na moście Piwdennym (17.11.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Jak się zabezpieczyć?

Żaden z ekspertów cytowanych przez ukraińskie media nie przewiduje, by Rosjanom udało się jednocześnie zniszczyć lub wyłączyć z użytku wszystkie sześć kijowskich mostów. Mimo to władze stolicy już przygotowują się na dalsze ataki.

W pobliżu mostów i innych obiektów infrastruktury krytycznej ustawiane są stanowiska do przechwytywania dronów. Władze planują też budowę dodatkowych przepraw pontonowych czy mobilnych. Rozważany jest nawet znacznie większy projekt - budowa tunelu pod Dnieprem.

Eksperci wskazują również na prostsze rozwiązanie: zmianę organizacji pracy w firmach i urzędach. Część pracowników mogłaby pracować zdalnie, a pozostali zaczynać i kończyć pracę o różnych godzinach. Pozwoliłoby to zmniejszyć korki i ułatwić poruszanie się po mieście, gdyby część mostów została zamknięta.