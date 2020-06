Policja potwierdziła tożsamość sprawcy ataku w Glasgow

Do zdarzenia doszło w piątek wczesnym popołudniem w hotelu Park Inn w centrum Glasgow, gdzie na czas epidemii zakwaterowano uchodźców i azylantów. Sprawca, który był azylantem, zaatakował nożem i ranił sześć osób, w tym nieuzbrojonego policjanta przybyłego na miejsce - po czym został zastrzelony przez policję.

Sprawca ataku w Glasgow

Jak podała wcześniej w sobotę stacja Sky News, mężczyzna, który przybył do Wielkiej Brytanii przed sześcioma miesiącami, od pewnego czasu zachowywał się irracjonalnie. Skarżył się na warunki panujące w hotelu oraz jedzenie, a także groził tam mieszkającym. Inni Sudańczycy informowali, że się go boją.

Według źródeł tej stacji, w wieczór przed atakiem część zakwaterowanych w hotelu wyraziła swoje zaniepokojenie stanem psychicznym Sudańczyka, co zostało przekazane urzędnikowi zajmującemu się sprawami imigracyjnymi. Ten późnym wieczorem miał zadzwonić do recepcji, by powiedzieć pracownikom o tych obawach. Zaś w piątek krótko przed atakiem urzędnik miał rozmawiać telefonicznie z późniejszym sprawcą.