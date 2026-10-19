Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"To trudne". Pilot zaatakowany w kokpicie z trudem powstrzymywał łzy

|
Pilot
Kapitan Smit Machchhar w rozmowie z premierem Indii Narendrą Modi. "Walczyłem o życie"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Enex
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Okrzyknięty bohaterem kapitan samolotu linii flydubai, który został zaatakowany podczas lotu pod koniec września przez obywatela Omanu Hamama al-Hammamiego, udzielił długiego wywiadu ze szpitalnego łóżka. Smit Machchhar opowiedział, co się wydarzyło w kokpicie sekunda po sekundzie.

Wywiad dla stacji Sky News Arabia miał miejsce dwa i pół tygodnia po tym, jak Machchhar został zaatakowany w kokpicie. W rozmowie z dziennikarką pilot, okrzyknięty bohaterem po tym, jak ocalił życie 174 osób, wspominał wydarzenia z 30 września. Podkreślił, że początkowo wydawało się, że będzie to standardowy lot na trasie, którą dobrze znał. Nic nie budziło jego podejrzeń. Zachowanie drugiego pilota również nie, aż do chwili ataku.

Od inżyniera włókiennictwa do bohatera z kokpitu. "Jego męstwo pomogło ocalić setki istnień"
Dowiedz się więcej:

Od inżyniera włókiennictwa do bohatera z kokpitu. "Jego męstwo pomogło ocalić setki istnień"

"Straciłem przytomność"

Według relacji Machchhara drugi pilot w pewnym momencie zapytał go, czy nie będzie miał nic przeciwko, jeśli odmówi modlitwę. Jak wspomina, wyraził zgodę, bo wszystko przebiegało standardowo. Hamam al-Hammami rozpoczął więc modły za plecami kapitana. - W tym czasie sprawdzałem różne typowe rzeczy: przewidywany czas lądowania, ilość paliwa, z jaką będziemy lądować [...] I właśnie w trakcie tych czynności nagle to się zaczęło - powiedział. Najpierw poczuł mocne uderzenie w tył głowy.

Początkowo pomyślał, że coś się dzieje z samolotem, że w wyniku uszkodzenia maszyny coś na niego spadło. Ale gdy otrzymał kolejne ciosy, zrozumiał, że padł ofiarą ataku. Udało mu się odpiąć pasy, próbował się bronić. Wtedy został raniony nożem w rękę. Zaczął wołać obecnego na pokładzie innego pilota, próbował otworzyć drzwi kokpitu. - Chciałem wezwać pomoc, ale w całym tym zamieszaniu, wśród krzyków, w chaosie straciłem przytomność - wspomina Machchhar. Potem ją odzyskał na chwilę i znów stracił. Na skutek utraty krwi słabł coraz bardziej. Przyznaje, że nie wszystko pamięta. Ale drzwi zdołał otworzyć.

Pierwsza rozmowa po lądowaniu

- Rozmawiałem z lekarzami, psychologami. Próbujemy ustalić, dlaczego wciąż nie potrafię złożyć wszystkich elementów tej układanki w całość - kontynuował. W pamięć mocno zapadła mu "determinacja wszystkich [na pokładzie - red.], by przeżyć". Że jest bezpieczny, poczuł jednak dopiero wtedy, gdy maszyna wylądowała na lotnisku.

Hospitalizowany pilot z trudem powstrzymywał łzy, gdy dziennikarka zapytała, do kogo zadzwonił w pierwszej kolejności po wylądowaniu. - Do mojego syna - odpowiedział. - Ma dwa lata. To trudne, zdecydowanie trudne - dodał.

Następnie podziękował za opiekę medyczną, jaką otrzymuje w Abu Zabi. Stwierdził też: - To niewiarygodne, że mogę teraz siedzieć i rozmawiać.

Smit Machchhar
Smit Machchhar
Źródło zdjęcia: ENEX

Atak w samolocie flydubai

30 września podczas lotu linii flydubai z Dubaju do Tel Awiwu drugi pilot zaatakował kapitana i prawdopodobnie zamierzał przejąć stery samolotu. Doszło do bójki, w trakcie której napastnik został obezwładniony przez pasażerów. Na pokładzie maszyny była przypadkowo druga załoga samolotu, w cywilu. Piloci pomogli ustabilizować lot maszyny i sprowadzić ją na ziemię w Arabii Saudyjskiej.

Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu w pierwszym komunikacie przekazało, że zdarzenie nie jest uważane za próbę porwania. Później Netanjahu stwierdził, że pilot - obywatel Omanu, zidentyfikowany w kolejnych dniach jako 29-letni Hamam al-Hammami - "najwyraźniej próbował rozbić samolot z wszystkimi na pokładzie". Poinformował też, że mężczyzna został zatrzymany i jest przesłuchiwany przez władze Arabii Saudyjskiej.

Kilka dni po ataku stacja CNN podała, iż według nowych ustaleń śledczych celem niedoszłego zamachowca było lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie. To największe lotnisko w kraju, które w zeszłym roku obsłużyło ponad 19 milionów pasażerów.

Redagowała AZ

Źródło: ENEX, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
LotnictwosamolotyIzraelIndieZjednoczone Emiraty Arabskie
Czytaj także:
Jesienne słońce
Wir niżowy ściągnie ciepło. W ten dzień będzie ponad 20 stopni
METEO
Yuval Noah Harari
"Jesteśmy krowami przyszłości". Znany filozof o rozwoju sztucznej inteligencji
Świat
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Ćwiczenia służb w Warszawie. Rozesłano alert
WARSZAWA
imageTitle
Hurkacz coraz śmielej puka do światowej czołówki
EUROSPORT
Sikorski Gideon Saar
Sikorski rozmawiał z szefem izraelskiej dyplomacji o ataku na konwój
Polska
Amelia Earhart w kokpicie samolotu ok. 1936 r.
Wierzyli, że to zaginiony samolot Amelii Earhart. Oto co znaleźli na miejscu
Świat
Ktoś przerzucił psa przez trzymetrowy płot schroniska
Zamiast poprosić o pomoc, przerzucił psa przez płot. Jest nagranie
Opole
Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej
Tory i bruk pod asfaltem. Remont odsłonił ślady dawnej Warszawy
Dariusz Gałązka
Donald Trump podczas spotkania na Alasce z Władimirem Putinem. Zdjęcie z 15 sierpnia
"Trump może nie docenić gniewu". Niecodzienny apel w mediach
Świat
Powodzie w Stambule
Największe opady od ponad 80 lat. Nie żyje osiem osób
METEO
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Nie tylko Polska. "Widoczne są już pierwsze niepokojące sygnały"
BIZNES
oczy shutterstock_2480026517
Zegar starzenia ruszył w drugą stronę. Eksperyment trwał ponad 100 dni
Zdrowie
"To nie jest asymilacja. To anihilacja". A jak było
FAŁSZ "80-letnie małżeństwo obrabowane, upokorzone w Paryżu". Tak krążą fejki
Szymon Rębowski
Wręczenie nominacji sędziowskich i asesorskich
Nawrocki o sędziach: nie ma innej drogi. Jest reakcja Żurka
Polska
Sąd Najwyższy
Jest wniosek pierwszego prezesa SN. "Szykuje się próba prawnego absurdu"
Polska
imageTitle
Wiadomo, co z meczem PSG - Barcelona w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Mediolan, Włochy
Pilny komunikat polskiego MSZ. "Możliwe kolejne gwałtowne zamieszki"
BIZNES
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Nowym Prokocimiu
Wierni przywitali go na mszy brawami. Watykan podważył decyzję byłego metropolity
Kraków
Piekarnia "Galeria Wypieków" na Mokotowie
Szyld piekarni wystawał poza ścianę. Drogowcy nałożyli ogromną karę
WARSZAWA
Longyearbyen, stolica Svalbardu
Nie mogą pić wody z kranu. Wkrótce takich miejsc może być więcej
METEO
Poszukiwania w okolicach Lublina
Niezidentyfikowany obiekt latający pod Lublinem. Nowe informacje
Lublin
194 km/h na drodze. Kierowca stracił prawo jazdy.
194 km/h na drodze ekspresowej. Kierowca pożegnał się z prawem jazdy
Szczecin
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Boroń zwrócił się do funkcjonariuszy. Zapowiedział pomoc prawną i pismo do prokuratury
Polska
Śledczy podejrzewają, że sędzia prowadziła pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca w rękach policji, pasażerki pod opieką matek. Pościg w Nowym Targu
Kraków
Fragment rakiety ZQ-2E ponownie wszedł w atmosferę
Człon chińskiej rakiety ponownie wszedł w atmosferę. Komunikat POLSA
METEO
imageTitle
Świątek poznała nazwisko najbliższej rywalki. Dobra znajoma
EUROSPORT
Auta do e-kontroli na stołecznych ulicach
Chcieli kupić auta do kontroli strefy parkowania. Żadna firma nie była zainteresowana
WARSZAWA
Lotnisko w Rijadzie
Tydzień po ataku wznowiono loty. Utrudnienia trwają
Świat
Potrącony 3-latek w Jedliczu. Dziecko trafiło do szpitala w stanie ciężkim. Policja wyjaśnia szczegóły
Wypadek na terenie przedszkola. Trzylatek w szpitalu
Rzeszów
250-kilogramowa bomba we Wrocławiu
250-kilogramowa bomba we Wrocławiu. Mieszkańcy muszą opuścić strefę
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica