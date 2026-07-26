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Świat

Relacje świadków ataku w Berlinie. "Szok i przerażenie"

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Miejsce upamiętnienia ofiar ataku podczas parady równości w Berlinie
Relacje świadków z ataku w centrum Berlina
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Fadi Yousef/PAP/EPA
To jeden z najgorszych dni dla społeczności LGBT i coś, czego nigdy nie chciałem przeżyć - powiedział jeden ze świadków ataku podczas parady w Berlinie. W miejscu, w którym doszło do tragedii, Berlińczycy składają kwiaty.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w piątkowy wieczór w parku Tiergarten w centrum Berlina. To tam kierowca, na którego wciąż trwa obława, wjechał w tłum podczas parady Christopher Street Day, jednego z największych wydarzeń środowisk LGBT w Europie. Jedna osoba zginęła, a 29 zostało rannych. Trwa obława za sprawcą.

Kierowca wjechał w tłum podczas parady w Berlinie
Akcja służb po ataku w Berlinie
Akcja służb po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP
Akcja służb po ataku w Berlinie
Akcja służb po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP
Akcja służb po ataku w Berlinie
Akcja służb po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP
Akcja służb po ataku w Berlinie
Akcja służb po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP
Służby w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (25.07.2026)
Służby w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (25.07.2026)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Służby pracujące w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (26.07.2026)
Służby pracujące w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (26.07.2026)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Ludzie owinięci kocami w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie
Ludzie owinięci kocami w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Służby w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie (25.07.2026)
Służby w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie (25.07.2026)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Policja po ataku w Berlinie
Policja po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN
Policja po ataku w Berlinie
Policja po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN
W Berlinie doszło do ataku na uczestników parady LGBT
W Berlinie doszło do ataku na uczestników parady LGBT
Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN
Akcja policji w Berlinie
Akcja policji w Berlinie
Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN

Świadkowie podzielili się relacjami z dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy Niemiec.

"Szok i przerażenie". Relacje świadków ataku w Berlinie

- Dla naszej społeczności to szok i przerażenie - powiedział Reutersowi jeden ze świadków ataku. - To jeden z najgorszych dni dla społeczności LGBTQ+ i coś, czego nigdy nie chciałem przeżyć - przyznał.

Inny ze świadków ocenił, że "to bardzo smutne, że miało tu miejsce tak tragiczne zdarzenie". - Wcześniej uczestniczyliśmy w bardzo pięknej manifestacji z udziałem wielu wspaniałych artystów. Odzwierciedlali to, co reprezentuje nasza społeczność - relacjonował.

- To, że doszło do tego tragicznego incydentu pokazuje, że nienawiść i podżeganie prowadzą do jeszcze większego podziału społeczeństwa i do takich właśnie czynów - powiedział.

"Nie wiem, co chciał przez to zyskać"

Nasza reporterka Natalia Madejska również rozmawiała w Berlinie z osobami, które uczestniczyły w paradzie.

- Jak myśmy szli w tłumie ludzi, wszyscy byliśmy uśmiechnięci od ucha do ucha. Było naprawdę bezpiecznie, bez żadnego poczucia zagrożenia (...). Ciężko mi w ogóle zrozumieć, po co ktoś robi taką głupotę. (...) Nie wiem, co chciał przez to zyskać - powiedział o ataku jeden z Polaków.

Inny mężczyzna powiedział, że przyniósł kwiaty na miejsce tragedii, "żeby pokazać, że to, co się stało, powinno być ważnym sygnałem dla całego społeczeństwa".

Miejsce upamiętnienia ofiar ataku podczas parady równości w Berlinie
Miejsce upamiętnienia ofiar ataku podczas parady równości w Berlinie
Źródło zdjęcia: Fadi Yousef/PAP/EPA

Atak na paradę w Berlinie

W sobotę późnym wieczorem samochód wjechał w tłum w parku Tiergarten, w centrum Berlina, blisko Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. W pobliżu trwała parada środowisk LGBT. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Domniemanemu sprawcy ataku udało się uciec. Trwa obława.

- Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym - powiedział w niedzielę minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Jak dodał, sprawca na miejscu zbrodni prawdopodobnie atakował ludzi także maczetą.

Policja prosi świadków tragedii o przekazywanie potencjalnie pomocnych informacji. Jak donosił "Die Welt", w nocy z soboty na niedzielę służby przeszukały mieszkanie podejrzanego w dzielnicy Schoeneberg, ale nikogo w nim nie znaleziono.

Według policji sprawcą jest 21-latek. "Der Spiegel" pisze, że jest to sympatyk Państwa Islamskiego. Zgodnie z informacjami agencji dpa podejrzany ma rodzinę w Berlinie. Pod koniec 2025 roku mężczyzna został aresztowany na berlińskim lotnisku po powrocie z Libanu, do maja 2026 roku przebywał w areszcie w związku z podejrzeniami o terrorystyczne zamiary.

Źródło: TVN24, Reuters
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Tagi:
BerlinLGBTNiemcysamochodyPrzestępstwa
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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