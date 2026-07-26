Relacje świadków ataku w Berlinie. "Szok i przerażenie"
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w piątkowy wieczór w parku Tiergarten w centrum Berlina. To tam kierowca, na którego wciąż trwa obława, wjechał w tłum podczas parady Christopher Street Day, jednego z największych wydarzeń środowisk LGBT w Europie. Jedna osoba zginęła, a 29 zostało rannych. Trwa obława za sprawcą.
Świadkowie podzielili się relacjami z dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy Niemiec.
"Szok i przerażenie". Relacje świadków ataku w Berlinie
- Dla naszej społeczności to szok i przerażenie - powiedział Reutersowi jeden ze świadków ataku. - To jeden z najgorszych dni dla społeczności LGBTQ+ i coś, czego nigdy nie chciałem przeżyć - przyznał.
Inny ze świadków ocenił, że "to bardzo smutne, że miało tu miejsce tak tragiczne zdarzenie". - Wcześniej uczestniczyliśmy w bardzo pięknej manifestacji z udziałem wielu wspaniałych artystów. Odzwierciedlali to, co reprezentuje nasza społeczność - relacjonował.
- To, że doszło do tego tragicznego incydentu pokazuje, że nienawiść i podżeganie prowadzą do jeszcze większego podziału społeczeństwa i do takich właśnie czynów - powiedział.
"Nie wiem, co chciał przez to zyskać"
Nasza reporterka Natalia Madejska również rozmawiała w Berlinie z osobami, które uczestniczyły w paradzie.
- Jak myśmy szli w tłumie ludzi, wszyscy byliśmy uśmiechnięci od ucha do ucha. Było naprawdę bezpiecznie, bez żadnego poczucia zagrożenia (...). Ciężko mi w ogóle zrozumieć, po co ktoś robi taką głupotę. (...) Nie wiem, co chciał przez to zyskać - powiedział o ataku jeden z Polaków.
Inny mężczyzna powiedział, że przyniósł kwiaty na miejsce tragedii, "żeby pokazać, że to, co się stało, powinno być ważnym sygnałem dla całego społeczeństwa".
Atak na paradę w Berlinie
W sobotę późnym wieczorem samochód wjechał w tłum w parku Tiergarten, w centrum Berlina, blisko Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. W pobliżu trwała parada środowisk LGBT. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Domniemanemu sprawcy ataku udało się uciec. Trwa obława.
- Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym - powiedział w niedzielę minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Jak dodał, sprawca na miejscu zbrodni prawdopodobnie atakował ludzi także maczetą.
Policja prosi świadków tragedii o przekazywanie potencjalnie pomocnych informacji. Jak donosił "Die Welt", w nocy z soboty na niedzielę służby przeszukały mieszkanie podejrzanego w dzielnicy Schoeneberg, ale nikogo w nim nie znaleziono.
Według policji sprawcą jest 21-latek. "Der Spiegel" pisze, że jest to sympatyk Państwa Islamskiego. Zgodnie z informacjami agencji dpa podejrzany ma rodzinę w Berlinie. Pod koniec 2025 roku mężczyzna został aresztowany na berlińskim lotnisku po powrocie z Libanu, do maja 2026 roku przebywał w areszcie w związku z podejrzeniami o terrorystyczne zamiary.