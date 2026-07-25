Kierowca wjechał w uczestników parady LGBT w Berlinie. Jedna osoba nie żyje, są ranni
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Tuż przed godziną 22 w sobotę kierowca w rozpędzonej furgonetce wjechał w uczestników uroczystości Christopher Street Day w parku Tiergarten w centrum Berlina, nieopodal Bramy Brandenburskiej oraz Placu Poczdamskiego. To jedno z największych wydarzeń środowisk LGBT w Europie.
Atak w Berlinie. Kierowca wjechał w tłum
Berlińska policja przekazała, że jedna osoba nie żyje. Sprecyzowano później, że w zdarzeniu zginęła kobieta. Co najmniej 16 osób zostało rannych, a niektóre z nich są w stanie krytycznym.
Jak poinformował rzecznik policji, pojazd - który rozbił się na pobliskim drzewie - znaleziono już pusty, dlatego trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy lub sprawców zdarzenia. W operację zaangażowane są niemieckie jednostki specjalne oraz śmigłowce policyjne.
Kim był sprawca z Berlina? Trwa obława
W nocy z soboty na niedzielę rzecznik policji, cytowany przez agencję Reuters, przekazał również, że domniemany sprawca ataku został zidentyfikowany jako członek berlińskiej "sceny islamistycznej".
Dodał, że "trwają działania przeciwko podejrzanemu". Wyjaśnił, że policja przeprowadziła kilka operacji, w tym przeszukała jedno z mieszkań w dzielnicy Schoeneberg, ale "nie doszło do aresztowania, bo nikogo tam nie znaleziono". Rzecznik zastrzegł, że ze względu na toczące się śledztwo nie może podać dalszych informacji.
Policja opublikowała później wizerunek mężczyzny. Funkcjonariusze poszukują 21-letniego Abdula B. Policja poinformowała, że mężczyzna ma około 190 cm wzrostu i czarne włosy. Poszukiwany miał być ubrany w czarną bluzę z kapturem i białe spodnie.
Kanclerz Niemiec: atak na nasze społeczeństwo
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał atak w Berlinie "przerażającym czynem". Szef niemieckiego rządu podkreślił, że wraz z ministrem spraw wewnętrznych Alexandrem Dobrindtem "dopilnuje, aby został on w pełni wyjaśniony, a sprawcy ponieśli karę".
Merz skomentował sytuację również kilka godzin później na platformie X. To, co stało się w Berlinie, nazwał "ohydnym czynem" i określił jako "atak na nasze społeczeństwo". "Jesteśmy ludźmi otwartymi i kochającymi wolność - i będziemy bronić tych wartości" - napisał.
"To atak na nasze wolne i otwarte na świat społeczeństwo. Zgromadzenie na rzecz tolerancyjnego i pokojowego Berlina zostało zaatakowane w najbardziej brutalny sposób" - napisał z kolei na X burmistrz Berlina Kai Wegner.
Burmistrz zapewnił, że myślami jest z ofiarami i ich najbliższymi oraz podziękował służbom.