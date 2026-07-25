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Świat

Kierowca wjechał w uczestników parady LGBT w Berlinie. Jedna osoba nie żyje, są ranni

Mikołaj Stępień
Kuba Koprzywa
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj StępieńOprac. Kuba Koprzywa
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Berlin policja wrak auta
Kierowca wjechał w tłum podczas parady w Berlinie. Relacja Natalii Madejskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po tym, jak kierowca wjechał w uczestników parady i festiwalu LGBT w Berlinie. Policja ustaliła, że domniemany sprawca ataku w Berlinie ma związki z islamistami i opublikowała jego wizerunek. Trwa obława.

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany.

Tuż przed godziną 22 w sobotę kierowca w rozpędzonej furgonetce wjechał w uczestników uroczystości Christopher Street Day w parku Tiergarten w centrum Berlina, nieopodal Bramy Brandenburskiej oraz Placu Poczdamskiego. To jedno z największych wydarzeń środowisk LGBT w Europie.

Kierowca wjechał w tłum podczas parady w Berlinie
Akcja służb po ataku w Berlinie
Akcja służb po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP
Akcja służb po ataku w Berlinie
Akcja służb po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP
Akcja służb po ataku w Berlinie
Akcja służb po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP
Akcja służb po ataku w Berlinie
Akcja służb po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP
Służby w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (25.07.2026)
Służby w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (25.07.2026)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Służby pracujące w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (26.07.2026)
Służby pracujące w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (26.07.2026)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Ludzie owinięci kocami w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie
Ludzie owinięci kocami w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Służby w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie (25.07.2026)
Służby w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie (25.07.2026)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Policja po ataku w Berlinie
Policja po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN
Policja po ataku w Berlinie
Policja po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN
W Berlinie doszło do ataku na uczestników parady LGBT
W Berlinie doszło do ataku na uczestników parady LGBT
Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN
Akcja policji w Berlinie
Akcja policji w Berlinie
Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN

Atak w Berlinie. Kierowca wjechał w tłum

Berlińska policja przekazała, że jedna osoba nie żyje. Sprecyzowano później, że w zdarzeniu zginęła kobieta. Co najmniej 16 osób zostało rannych, a niektóre z nich są w stanie krytycznym.

Jak poinformował rzecznik policji, pojazd - który rozbił się na pobliskim drzewie - znaleziono już pusty, dlatego trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy lub sprawców zdarzenia. W operację zaangażowane są niemieckie jednostki specjalne oraz śmigłowce policyjne.

Wrak auta, które znaleźli śledczy. W środku nikogo nie było
Wrak auta, które znaleźli śledczy. W środku nikogo nie było
Źródło zdjęcia: TVN24

Kim był sprawca z Berlina? Trwa obława

W nocy z soboty na niedzielę rzecznik policji, cytowany przez agencję Reuters, przekazał również, że domniemany sprawca ataku został zidentyfikowany jako członek berlińskiej "sceny islamistycznej".

Akcja policji po ataku w Berlinie
Akcja policji po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: TVN24

Dodał, że "trwają działania przeciwko podejrzanemu". Wyjaśnił, że policja przeprowadziła kilka operacji, w tym przeszukała jedno z mieszkań w dzielnicy Schoeneberg, ale "nie doszło do aresztowania, bo nikogo tam nie znaleziono". Rzecznik zastrzegł, że ze względu na toczące się śledztwo nie może podać dalszych informacji.

Policja opublikowała później wizerunek mężczyzny. Funkcjonariusze poszukują 21-letniego Abdula B. Policja poinformowała, że mężczyzna ma około 190 cm wzrostu i czarne włosy. Poszukiwany miał być ubrany w czarną bluzę z kapturem i białe spodnie.

Wizerunek Abdula B. poszukiwanego przez policję po ataku w Berlinie
Wizerunek Abdula B. poszukiwanego przez policję po ataku w Berlinie
Źródło zdjęcia: Polizei Berlin

Kanclerz Niemiec: atak na nasze społeczeństwo

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał atak w Berlinie "przerażającym czynem". Szef niemieckiego rządu podkreślił, że wraz z ministrem spraw wewnętrznych Alexandrem Dobrindtem "dopilnuje, aby został on w pełni wyjaśniony, a sprawcy ponieśli karę".

Merz skomentował sytuację również kilka godzin później na platformie X. To, co stało się w Berlinie, nazwał "ohydnym czynem" i określił jako "atak na nasze społeczeństwo". "Jesteśmy ludźmi otwartymi i kochającymi wolność - i będziemy bronić tych wartości" - napisał.

"To atak na nasze wolne i otwarte na świat społeczeństwo. Zgromadzenie na rzecz tolerancyjnego i pokojowego Berlina zostało zaatakowane w najbardziej brutalny sposób" - napisał z kolei na X burmistrz Berlina Kai Wegner.

Burmistrz zapewnił, że myślami jest z ofiarami i ich najbliższymi oraz podziękował służbom.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
BerlinNiemcyLGBT
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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