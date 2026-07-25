Świat Kierowca wjechał w uczestników parady LGBT w Berlinie. Jedna osoba nie żyje, są ranni Oprac. Mikołaj Stępień Oprac. Kuba Koprzywa Zespół autorów |

Kierowca wjechał w tłum podczas parady w Berlinie. Relacja Natalii Madejskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Tuż przed godziną 22 w sobotę kierowca w rozpędzonej furgonetce wjechał w uczestników uroczystości Christopher Street Day w parku Tiergarten w centrum Berlina, nieopodal Bramy Brandenburskiej oraz Placu Poczdamskiego. To jedno z największych wydarzeń środowisk LGBT w Europie.

Kierowca wjechał w tłum podczas parady w Berlinie Akcja służb po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP Akcja służb po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP Akcja służb po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP Akcja służb po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP Służby w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (25.07.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Służby pracujące w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (26.07.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Ludzie owinięci kocami w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Służby w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie (25.07.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Policja po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN Policja po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN W Berlinie doszło do ataku na uczestników parady LGBT Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN Akcja policji w Berlinie Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN

Atak w Berlinie. Kierowca wjechał w tłum

Berlińska policja przekazała, że jedna osoba nie żyje. Sprecyzowano później, że w zdarzeniu zginęła kobieta. Co najmniej 16 osób zostało rannych, a niektóre z nich są w stanie krytycznym.

Jak poinformował rzecznik policji, pojazd - który rozbił się na pobliskim drzewie - znaleziono już pusty, dlatego trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy lub sprawców zdarzenia. W operację zaangażowane są niemieckie jednostki specjalne oraz śmigłowce policyjne.

Wrak auta, które znaleźli śledczy. W środku nikogo nie było Źródło zdjęcia: TVN24

Kim był sprawca z Berlina? Trwa obława

W nocy z soboty na niedzielę rzecznik policji, cytowany przez agencję Reuters, przekazał również, że domniemany sprawca ataku został zidentyfikowany jako członek berlińskiej "sceny islamistycznej".

Akcja policji po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: TVN24

Dodał, że "trwają działania przeciwko podejrzanemu". Wyjaśnił, że policja przeprowadziła kilka operacji, w tym przeszukała jedno z mieszkań w dzielnicy Schoeneberg, ale "nie doszło do aresztowania, bo nikogo tam nie znaleziono". Rzecznik zastrzegł, że ze względu na toczące się śledztwo nie może podać dalszych informacji.

Policja opublikowała później wizerunek mężczyzny. Funkcjonariusze poszukują 21-letniego Abdula B. Policja poinformowała, że mężczyzna ma około 190 cm wzrostu i czarne włosy. Poszukiwany miał być ubrany w czarną bluzę z kapturem i białe spodnie.

Wizerunek Abdula B. poszukiwanego przez policję po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: Polizei Berlin

Kanclerz Niemiec: atak na nasze społeczeństwo

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał atak w Berlinie "przerażającym czynem". Szef niemieckiego rządu podkreślił, że wraz z ministrem spraw wewnętrznych Alexandrem Dobrindtem "dopilnuje, aby został on w pełni wyjaśniony, a sprawcy ponieśli karę".

Merz skomentował sytuację również kilka godzin później na platformie X. To, co stało się w Berlinie, nazwał "ohydnym czynem" i określił jako "atak na nasze społeczeństwo". "Jesteśmy ludźmi otwartymi i kochającymi wolność - i będziemy bronić tych wartości" - napisał.

Was für eine abscheuliche Tat in Berlin. Hunderttausende Menschen aus aller Welt feierten friedlich beim Christopher Street Day. Sie wollten, dass wir gut und tolerant miteinander umgehen.

Das ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) July 26, 2026 Rozwiń

"To atak na nasze wolne i otwarte na świat społeczeństwo. Zgromadzenie na rzecz tolerancyjnego i pokojowego Berlina zostało zaatakowane w najbardziej brutalny sposób" - napisał z kolei na X burmistrz Berlina Kai Wegner.

Es ist ein Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft - nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert. Berlin ist die Stadt der Freiheit - und unsere Freiheit ist heute aufs… — Kai Wegner (@kaiwegner) July 25, 2026 Rozwiń

Burmistrz zapewnił, że myślami jest z ofiarami i ich najbliższymi oraz podziękował służbom.