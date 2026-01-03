Wiceprezydentka Wenezueli: będziemy mieć strategiczną cierpliwość

Przemówienie wiceprezydentki Wenezueli Delcy Rodriguez Źródło: TVN24

Rodriguez przemawiała na żywo w państwowej telewizji ze stolicy kraju, Caracas. Wystąpiła u boku swojego brata Jorge Rodrigueza, przewodniczącego parlamentu, a także ministra spraw wewnętrznych Diosdado Cabello oraz ministrów spraw zagranicznych i obrony.

- Żądamy natychmiastowego uwolnienia prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony Cilii Flores. Nicolas Maduro jest jedynym prezydentem Wenezueli - powiedziała Rodriguez podczas posiedzenia Rady Obrony Narodowej transmitowanego przez telewizję VTV.

Delcy Rodriguez obok Nicolasa Maduro. Zdjęcie z grudnia 2023 roku Źródło: MIGUEL GUTIERREZ/EPA/PAP

Wiceprezydentka: Wenezuela została brutalnie zaatakowana

Wiceprezydentka dodała, że Wenezuela została "brutalnie zaatakowana" przez siły amerykańskie, które uderzyły w sobotę rano na cele w Caracas i innych miastach kraju, naruszając integralność terytorialną państwa.

- Będziemy walczyć, aby uwolnić naszą wielką ojczyznę. Wzywamy wszystkie narody, aby wsparły nas w tej misji ponieważ to, co dzisiaj wydarzyło się w Wenezueli, może się jutro wydarzyć w innym miejscu. To brutalne użycie siły wojskowej przeciwko woli narodu może się wydarzyć w każdym miejscu na świecie - mówiła dalej.

Rodriguez dodała, że "naród wenezuelski jest gotowy, jest cierpliwy i będzie mieć strategiczną cierpliwość". - Wkraczamy na ścieżkę obrony pokoju i spokoju w ojczyźnie - dodała.

Trump o tym, kto będzie rządził w Wenezueli

Trump ogłosił w sobotę na konferencji prasowej, że USA będą rządzić Wenezuelą do czasu "bezpiecznej, właściwej i rozsądnej transformacji". Nie sprecyzował, kto konkretnie ma rządzić krajem, ale zasugerował, że Rodriguez zgodziła się pójść na współpracę z USA.

- Ona właśnie została zaprzysiężona, ale, jak wiecie, została wybrana przez Maduro. Marco (Rubio, sekretarz stanu - red.) pracuje nad tym bezpośrednio. Właśnie z nią rozmawiał i zasadniczo jest gotowa zrobić to, co naszym zdaniem jest konieczne, aby uczynić Wenezuelę ponownie wielką - powiedział Trump. - Ona odbyła długą rozmowę z Marco i powiedziała: "zrobimy cokolwiek zechcecie" - dodał.

