Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chiny tracą "polisę ubezpieczeniową dla bezpieczeństwa energetycznego"

Przywódca Chin Xi Jinping
Spotkanie Nicolasa Maduro z Qiu Xiaoqi
Źródło: Reuters
Chiny potępiły atak USA na Wenezuelę i pojmanie prezydenta Nicolasa Maduro, ale za tymi słowami nie poszły żadne czyny - zauważają światowe media, przypominając bliskie relacje łączące dotąd Pekin i Caracas. "To będzie strategiczna porażka Chin" - ocenia amerykański "Times".

Przez prawie dwie dekady Chiny były dla Wenezueli czymś więcej niż tylko partnerem handlowym: kluczowym politycznym sponsorem, finansową tratwą ratunkową w najgorszych latach sankcji oraz sojusznikiem gotowym przeciwstawić się izolacji narzuconej przez Stany Zjednoczone - w niedzielę wskazuje hiszpańskie "El Pais". W listopadzie chiński przywódca Xi Jinping podkreślał, że oba państwa są "bliskimi przyjaciółmi, drogimi braćmi i dobrymi partnerami", a Nicolas Maduro jeszcze kilka godzin przez schwytaniem przez Amerykanów podkreślał "nierozerwalną więź" łączącą Wenezuelę z Chinami.

"Ale schwytanie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro przez siły amerykańskie w sobotę rano wystawiły siłę tego strategicznego partnerstwa Chin i Wenezueli na próbę, jakiej jeszcze nie było" - dodaje. Chiny co prawda skrytykowały "hegemoniczne działania" USA i zażądały natychmiastowego uwolnienia prezydenta oraz jego żony Cilii Flores, ale - jak zauważa "El Pais" - wśród analityków panuje zgoda, że reakcja Chin ograniczy się głównie do słów.

Relacje Wenezueli z Chinami

"Chiny są głęboko wstrząśnięte i stanowczo potępiają lekkomyślne użycie siły przez Stany Zjednoczone wobec suwerennego państwa oraz działania skierowane przeciwko prezydentowi innego kraju" – oświadczyło chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w krótkim oświadczeniu wydanym około osiem godzin po sobotnich wybuchach w różnych częściach Wenezueli.

W niedzielę chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało także Stany Zjednoczone "do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego prezydenta Maduro i jego żony, ich natychmiastowego uwolnienia, zaprzestania obalenia rządu Wenezueli oraz rozwiązania problemów poprzez dialog i negocjacje". Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi ocenił, że USA zachowują się jak "światowy sędzia", co Chiny uznają za nieakceptowalne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To oni mieli chronić Maduro. Kilkudziesięciu zginęło "po zaciekłym oporze"

To oni mieli chronić Maduro. Kilkudziesięciu zginęło "po zaciekłym oporze"

Maduro i jego żona przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie

Maduro i jego żona przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie

Jak pisze "El Pais", ton ten jest zgodny z linią Pekinu w ostatnich miesiącach, kiedy tamtejszy rząd potwierdzał swoje poparcie dla Maduro w obliczu narastającej presji ze strony USA. Za słowami nie poszły jednak żadne konkretne czyny. I, zdaniem dziennika, eksperci są zgodni, że chińska reakcja ograniczy się do słów.

Po pierwsze, "Wenezuela nie zajmuje centralnego miejsca na liście globalnych priorytetów Chin, które skupione są na regionie Azji i Pacyfiku, relacji handlowych z Europą i strukturalnej rywalizacji z USA". Wenezuela może być ważnym partnerem, ale jednak odległym i o mniejszym znaczeniu od tych priorytetów.

Po drugie, "Chiny nie mają dużego pola manewru", ocenia "El Pais". Choć ich relacje z Wenezuelą zostały w 2023 roku podniesione do poziomu "wszechstronnego partnerstwa strategicznego na każdą pogodę", za "tymi pięknymi deklaracjami nie szły żadne zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa". Pekin, jak podkreślono, nie byłby gotowy na ryzykowanie konfrontacji z USA w obronie takiego partnera.

"El Pais" argumentuje też, że podobnie żadne czyny nie poszły za chińskim potępieniem amerykańskiego nalotu na Iran, "jeszcze bliższego sojusznika Chin niż Wenezuela, o podobnym znaczeniu energetycznym i też mierzącego się z międzynarodowymi sankcjami".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump zagroził kolejnym państwom interwencją zbrojną

Trump zagroził kolejnym państwom interwencją zbrojną

Krytyka działań USA, znane wszystkie ofiary pożaru, Tomasiak ósmy w Innsbrucku

Krytyka działań USA, znane wszystkie ofiary pożaru, Tomasiak ósmy w Innsbrucku

TO WARTO WIEDZIEĆ

"Polisa ubezpieczeniowa" Chin

Na znaczące konsekwencje dla Chin amerykańskiego uderzenia na Wenezuelę wskazuje również tygodnik "Time". "USA zdają się być o krok od przejęcia kontroli nad ważnym dostawcą energii do Chin, jakim jest Wenezuela" - pisze w niedzielę. Przypomina, że Pekin zainwestował dziesiątki miliardów dolarów w pożyczki dla Caracas udzielane w zamian za dostawy ropy naftowej, aby w ten sposób zabezpieczyć jej źródło znajdujące się poza obszarami kontrolowanymi przez USA.

"W tym sensie Wenezuela stanowiła polisę ubezpieczeniową dla bezpieczeństwa energetycznego Chin" - ocenia "Times".

Powołując się na agencję Reuters, "Time" zauważa, że dostawy ropy naftowej z Wenezueli do Chin, jej głównego odbiorcy, wyniosły średnio ponad 600 tysięcy baryłek dziennie w grudniu 2025 roku, co stanowiło około 4 procent całkowitego importu ropy do Chin.

Co więcej, zaledwie kilka godzin przed swoim pojmaniem Maduro spotkał się w Pałacu Prezydenckim Miraflores z Qiu Xiaoqi, specjalnym przedstawicielem chińskiego rządu ds. Ameryki Łacińskiej. Atak USA w trakcie tej wizyty był dla Chin dotkliwym ciosem także prestiżowo i wydawał się dla Pekinu całkowitym zaskoczeniem.

Klatka kluczowa-138950
Spotkanie Nicolasa Maduro z Qiu Xiaoqi
Źródło: Reuters

"Utrata tak kluczowego, strategicznego partnerstwa energetycznego, które stale się rozwijało, będzie strategiczną porażką Chin i może zapewnić Stanom Zjednoczonym przewagę w przyszłości" - ocenia "Time".

Zdaniem tygodnika, na razie Trump próbuje łagodzić obawy Chin. Tuż po pojmaniu Nicolasa Maduro zapytany w telewizji Fox o spotkanie wenezuelskiego przywódcy z chińską delegacją odpowiedział, że "ma bardzo dobre relacje z (przywódcą Chin) Xi" Jinpingiem. - Nie będzie problemu. Dostaną ropę - stwierdził.

OGLĄDAJ: Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli
pc

Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart// Maciej Michałek

Źródło: El Pais, Time, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
ChinyWenezuelaDonald TrumpXi JinpingNicolas MaduroUSARopa naftowaEnergetyka
Czytaj także:
imageTitle
Odliczanie przed kwalifikacjami w Bischofshofen. Trwają treningi
RELACJA
Nicolas Maduro
Maduro i jego żona przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie
Świat
Zwierzęta były wychudzone
Dziewięć zaniedbanych i wychudzonych psów w mieszkaniu. Policja szuka właściciela
Wrocław
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach
WARSZAWA
Oboje byli w stanie po użyciu alkoholu
Żona przejechała męża samochodem
Rzeszów
Rodzice byli pijani (zdjęcie ilustracyjne)
Byli nietrzeźwi, opiekowali się dziećmi
Białystok
Donald Tusk
"W przeciwnym razie, jesteśmy skończeni". Premier apeluje
Świat
Bunkier. Linia obrony Księży Młyn-Oleśnik
8-latka chciała zwiedzić bunkier. Postawiła służby na nogi
Łódź
Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko
BIZNES
shutterstock_2447467127
Biologiczne "piętno" przekazywane przez ojców. Nowe badania o mikroplastiku
Zdrowie
Auto na dachu
Pijany kierowca holował auto przewrócone na dach. Nagranie
Wrocław
SCT KRAKÓW
Znaki Strefy Czystego Transportu znikają i są niszczone
Kraków
imageTitle
Ma 18 lat i 226 cm wzrostu. Za nią debiut w zawodowej lidze
EUROSPORT
Mężczyzna łupy zakopywał na polu
Kradł, a łupy zakopywał na polu
Lublin
Delcy Rodriguez
"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Co wiemy o następczyni Maduro
Świat
imageTitle
Wielkie kłopoty, potem przebudzenie. Świątek dała Polsce wygraną
EUROSPORT
imageTitle
Porządki kadrowe w Legii. Skrócone wypożyczenie Niemca
EUROSPORT
Young Liu
Partner Nvidii rośnie szybciej od oczekiwań. AI kluczowym czynnikiem
BIZNES
Mario został wyrzucony koło śmietnika. Miał zawiązaną kokardkę
Miał kokardkę i leżał koło śmietnika
Łódź
Lód, oblodzenie, silny mróz, zamarzające, opady marznące
Będzie lodowato. Ostrzeżenia IMGW przed siarczystym mrozem
METEO
Japonia. Kiyoshi Kimura zwany "Królem Tuńczyka" pozuje z okazem, za który zapłacił miliony podczas noworocznej aukcji na targu rybnym
Zapłacił równowartość 48 tys. złotych za kilogram ryby
BIZNES
Nietrzeźwy kierowca zatrzymany przez ratowników pogotowia
Kierowca jechał wężykiem. Zareagowali ratownicy
Szczecin
Nie żyje 31-letni kierowca
Uderzył w drzewo i wypadł z auta. Kierowca nie żyje
Lublin
na trzy
Wojsko na granicy, zarzuty i nadzwyczajne posiedzenie. Najważniejsze informacje
Świat
Pierwszy wywiad Brigitte Macron. Relacja Anny Kowalskiej [Materiał TVN24 BiS z 17.08.17]
Twierdzili, że pierwsza dama urodziła się jako mężczyzna. Usłyszeli wyrok
Świat
Krzysztof Kononowicz
Śledztwo po śmierci Krzysztofa Kononowicza. Decyzja prokuratury
Białystok
Strażacy odkryli zwłoki w pustostanie
Pożar pustostanu. W środku znaleziono zwłoki mężczyzny
Wrocław
Donald Trump
Donald Trump spytany o twierdzenia Rosji: nie wierzę
Świat
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka zatrzymany
Odpowie za śmiertelne potrącenie nastolatka i ucieczkę
WARSZAWA
GettyImages-2252064818
Tankowce z ropą potajemnie opuściły Wenezuelę
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica