Świat Atak Ukrainy w głębi Rosji. Zniszczenia i pożary w Wołgogradzie Oprac. Kuba Koprzywa |

Pożar w Wołgogradzie po ataku ukraińskich dronów (31.07.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow poinformował w piątek, że w wyniku ataku dronów uszkodzony został budynek mieszkalny, pięć osób zostało rannych, a w obiekcie paliwowo-energetycznym wybuchł pożar - poinformowała agencja Interfax.

Pożar po ataku ukraińskich dronów na obiekt paliwowo-energetyczny w Wołgogradzie Źródło zdjęcia: Reuters

Ukraina o atakach na terytorium Rosji

Atak potwierdził później Sztab Generalny Ukrainy. "W nocy z 30 na 31 lipca 2026 r., w ramach działań mających na celu ograniczenie potencjału militarno-gospodarczego rosyjskiego agresora, jednostki Sił Obrony Ukrainy zaatakowały rafinerię Łukoil-Wołgogradnieftiepierierabotka w Wołgogradzie (obwód wołgogradzki, Federacja Rosyjska)" - przekazano.

W komunikacie wyjaśniono, że po ataku na rafinerię na jej terenie wybuchł pożar. Wojskowi ukraińscy przekazali także, że rafineria w Wołgogradzie jest jedną z największych tego typu fabryk w Rosji.

"Jej zdolności przerobowe wynoszą około 15 milionów ton ropy rocznie. Zakład produkuje benzynę, olej napędowy oraz paliwo lotnicze i jest wykorzystywany do zaspokajania potrzeb sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Skala zniszczeń jest ustalana" - podkreślono.

Armia Ukrainy poinformowała także o trafieniu w system walki radioelektronicznej Pole-21 w rejonie Hołubiwki w obwodzie ługańskim. Zaatakowano też skład amunicji w rejonie Naumiwki na okupowanym Krymie oraz stanowisko dowodzenia wojsk rosyjskich w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim.

Atak na Wildberries i ich konkurenta

Biuro prasowe Wildberries poinformowało z kolei o ataku na obiekt logistyczny firmy. "Atak spowodował pożar w centrum logistycznym firmy w Wołgogradzie. Na miejscu są strażacy. Wstępnie nie ma doniesień o ofiarach" - przekazano, dodając, że przebudowano łańcuchy logistyczne, a dostawy i zamówienia są teraz odbierane w innych placówkach.

Po raz pierwszy Ukraińcy zaatakowali natomiast głównego konkurenta Wildberries - firmę Ozon. Ukraińskie drony uderzyły w centrum logistyczne firmy w Tatarstanie, konieczna była ewakuacja pracowników.

Magazyny Wildberries są celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. Zaatakowane zostały już obiekty firmy między innymi w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze, Niewinnomysku (kraj Stawropolski), w Symferopolu na okupowanym Krymie, w obwodzie woroneskim, Penzie oraz w Riazaniu. Według Wildberries ograniczyło to zdolności logistyczne firmy o około 10 procent.

Wildberries jest największą platformą handlu internetowego w Rosji, obsługującą miliony zamówień dziennie i należącą do kluczowych elementów rosyjskiego sektora e-commerce. Nazywana jest "rosyjskim Amazonem".

Władze w Kijowie utrzymują, że celem ataków jest infrastruktura wspierająca rosyjskie działania wojenne. Portal Radia Swoboda zacytował wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który oświadczył, że w magazynach Wildberries składowano towary podwójnego zastosowania, w tym elektronikę, sprzęt nawigacyjny i inne komponenty wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy oraz przy produkcji dronów. Rosja odrzuca te oskarżenia.