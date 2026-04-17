Świat

Biskup Stagliano o ataku Trumpa na papieża

Donald Trump odpowiada na pytania dziennikarzy przed Białym Domem
Papież Leon XIV krytykuje "panów wojny" podczas wizyty w Kamerunie
Donald Trump "chciałby przekształcić wiarę w partyjną broń, Ewangelię w tweeta" - napisał włoski biskup Antonio Stagliano w oświadczeniu, w którym krytykuje prezydenta USA. O tym, w jaki sposób przywódca USA wykorzystuje religię dla własnych celów, mówił też w wywiadzie dla "Tygodnika Powszechnego".

W ostatnich dniach Donald Trump oświadczył: "nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany". Nazwał też Leona XIV "słabym w sprawie przestępczości", "bardzo liberalnym" i stwierdził, że został wybrany na głowę Kościoła tylko dlatego, że on sam jest w Białym Domu. Ponadto oskarżył go o popieranie posiadania przez Iran broni jądrowej. Tę ostatnią wypowiedź szybko zdementowało CNN.

Szerokim echem odbiła się też grafika udostępniona przez Trumpa w mediach społecznościowych w niedzielę. Ukazuje go w szatach i pozie przywodzących na myśl Chrystusa. Obrazek wywołał krytykę także wśród zwolenników Trumpa i został usunięty z profilu prezydenta w poniedziałek.

"Wstydzę się, że on to zrobił". Narasta oburzenie wśród zwolenników Trumpa

Biskup Stagliano o "pijanym królu i trzeźwym pasterzu"

Donalda Trumpa skrytykował m.in. biskup Antonio Stagliano, przewodniczący Papieskiej Akademii Teologicznej. "Prezydent, upojony sobą, lajkami, scenami i krzykami, obrzuca błotem papieża, który nie jest mu winien posłuszeństwa. Oskarża go o bycie politykiem - ale to on, Trump, chciałby przekształcić wiarę w partyjną broń, Ewangelię w tweeta, moralność w audiencję w kaplicy pogrzebowej" - napisał biskup Stagliano w oświadczeniu zatytułowanym "Pijany król i trzeźwy pasterz", opublikowanym 13 kwietnia na stronie watykańskiej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji.

W ostatnich dniach biskup Stagliano udzielił też wywiadu "Tygodnikowi Powszechnemu", w którym odniósł się m.in. do grafiki, którą opublikował prezydent USA. - Obraz Trumpa-Jezusa to akt bałwochwalstwa. To zamiana człowieka - z wszystkimi jego ograniczeniami, winami i arogancją - w świętą ikonę. Jako teologa przeraża mnie to bardziej niż jakakolwiek obelga. Obelga obraża osobę, bałwochwalstwo zaś obraża Boga - powiedział przewodniczący Papieskiej Akademii Teologicznej.

- Kiedy naród zaczyna mówić o swoim przywódcy jako o Zbawicielu, jest zgubiony. Bo nie będzie miał już kryteriów, by przywódcę osądzać, a jedynie kolana, by go adorować. Wcześniejszy tweet Trumpa obrażał papieża, ale obraz robi z politycznego przywódcy mesjasza. Fałszywego mesjasza, a przeciwko takim teologia ma obowiązek krzyczeć. Choćby to się komuś nie podobało - kontynuował duchowny w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym".

W opinii biskupa Stagliano oświadczenie "Pijany król i trzeźwy pasterz" nie było atakiem na Trumpa, ale "aktem jasności". Pytany, dlaczego "wojna, nacjonalizm i fanatyzm przebierają się dziś w religijne szaty", włoski biskup zwrócił uwagę na problem braku poczucia sensu. - (...) Zlaicyzowany świat odkrył, że nie ma odpowiedzi na śmierć. Technika przedłuża życie, ale nie nadaje mu sensu. Rynek dostarcza towarów, ale nie daje pocieszenia. Wobec tej pustki powraca się więc do dawnych bogów. Ale nie do Boga Jezusa Chrystusa, który jest zbyt wymagający, bo zbyt pokojowy. Sięga się więc po boga plemiennego, po boga, który nienawidzi naszych wrogów, po boga, który obiecuje zemstę - stwierdził.

Terlikowski o robieniu z wymogów Ewangelii "kija na innych"

O przekonaniu Trumpa, że ma do wypełnienia szczególną misję, i o ideowym sporze między papieżem a prezydentem USA w TVN24+ pisał Tomasz Terlikowski. "Takiej wizji polityki, mieniącej się zresztą chrześcijańską, nie da się zaakceptować z katolickiego punktu widzenia" - podkreślił.

Jak pisze Terlikowski w swoim tekście "Leon XIV i Donald Trump. Czy ten konflikt jest nieunikniony?", prezydent USA "na chrześcijaństwo i religię spogląda jako na użyteczne narzędzie, które może (a w istocie powinno) wspierać jego samego i jego politykę". Z niektórych wymogów Ewangelii próbuje "zrobić kij na innych, a biblijne nauki przekształcić w ideologię polityczną, która pozwala pozyskiwać naiwnych chrześcijan". W takiej wizji Bóg staje się uzasadnieniem nawet niemoralnych działań. "Trump wielokrotnie podkreślał choćby, że 'Bóg jest z niego dumny', a jego sekretarz wojny zapewniał, że wojna w Iranie jest wojną prowadzoną w imieniu Boga i Bóg błogosławi w niej Ameryce" przypomina Terlikowski. Autor podcastu "Terlikowski. Istota rzeczy” podkreśla, że "nauka Kościoła (...) jednoznacznie odmawia uznawania polityków za reprezentantów Boga czy przedstawiania ich jako bożych wybrańców".

