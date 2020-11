Najnowsze informacje o ataku w Wiedniu. Konferencja ministra

Dotychczasowe dowody nie wskazują na to, by w poniedziałkowym zamachu w Wiedniu brał udział więcej niż jeden terrorysta - oświadczył austriacki minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer. Szef MSW poinformował też o zatrzymaniu 14 osób.

Co wiemy o atakach w Wiedniu:

Szef MSW: dotychczasowe dowody nie wskazują na udział więcej niż jednego terrorysty

Szef MSW Austrii Karl Nehammer stwierdził we wtorek na konferencji, że dotychczasowe dowody nie wskazują na to, by w poniedziałkowym zamachu w Wiedniu brał udział więcej niż jeden terrorysta. Szef MSW poinformował też o zatrzymaniu 14 osób powiązanych z napastnikiem.

Wcześniej Nehammer podał, że zastrzelony sprawca w przeszłości starał się wyjechać do Syrii, by przyłączyć się do dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS), ale władze austriackie mu na to nie pozwoliły. W kwietniu ubiegłego roku został skazany na blisko dwa lata więzienia za przynależność do organizacji terrorystycznej, po czym 5 grudnia został warunkowo wypuszczony na wolność.