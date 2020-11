Miał podwójne obywatelstwo, został skazany za próbę dołączenia do dżihadystów. Kim był napastnik z Wiednia?

Co wiemy o atakach w Wiedniu:

Według ministra spraw wewnętrznych mężczyzna był znany austriackim służbom antyterrorystycznym. 25 kwietnia 2019 roku skazano go na 22 miesiące więzienia za próbę przedostania się do Syrii w celu - jak ustalono - dołączenia do dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego (IS). 5 grudnia 2019 roku mężczyzna został warunkowo zwolniony.