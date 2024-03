Władze Stanów Zjednoczonych przekazały w marcu Rosji informacje o planowanym zamachu w Moskwie - oświadczyła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. 7 marca amerykańska ambasada wystosowała alert do obywateli USA w Rosji. Do ostrzeżenia, jak informował 9 marca niezależny portal Meduza, dołączyły ministerstwa spraw zagranicznych Łotwy, Kanady, Korei Południowej, Szwecji, Niemiec i Czech. 19 marca rosyjski prezydent Władimir Putin oświadczenia "szeregu oficjalnych zachodnich struktur na temat możliwości ataków" określił "prowokacyjnymi".

Zamaskowani napastnicy otworzyli w piątek wieczorem ogień w hali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą, w której miał odbyć się koncert rockowy. Doszło także do eksplozji i ogromnego pożaru. Jest wielu zabitych i rannych.

Tak zwane Państwo Islamskie (IS) przyznało się do przeprowadzenia ataku - podał Reuters powołując się na kanał tej organizacji terrorystycznej w Telegramie. Amerykański urzędnik, cytowany przez agencję, poinformował, że dane wywiadowcze Stanów Zjednoczonych potwierdzają autentyczność oświadczenia IS.