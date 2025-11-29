Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Katastrofa śmigłowca i pożar. Dwie osoby zginęły
Katastrofa śmigłowca i pożar. Dwie osoby zginęły
Świat

Zniszczenia sięgają 25 piętra, obok plac zabaw. "To jest właśnie odpowiedź Putina"

Zniszczony narożnik budynku w Kijowie, w który uderzył rosyjski dron
Rosyjski dron uderzył w 25-piętrowy blok mieszkalny w Kijowie. Relacja reportera "Faktów" TVN Andrzeja Zauchy
Źródło: Fakty TVN
Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, do którego doszło w sobotę nad ranem, trafiony został 25-piętrowy blok mieszkalny. Jak opisywał, będący na miejscu reporter "Faktów" TVN Andrzej Zaucha, zniszczony został cały narożnik budynku. Obok znajduje się plac zabaw dla dzieci.

W sobotę nad ranem Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Jednym z celów była infrastruktura w Kijowie. "Był to jeden z największych ataków Rosji na stolicę Ukrainy od początku pełnoskalowego konfliktu" - przekazało polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ukraińskie ministerstwo energetyki przekazało, że rosyjskie ataki odcięły od dostaw prądu ponad 600 tysięcy odbiorców.

"Jeden z największych ataków Rosji". Ponad pół miliona ludzi bez prądu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jeden z największych ataków Rosji". Ponad pół miliona ludzi bez prądu

Atak drona na 25-piętrowy budynek

W Kijowie przebywa reporter "Faktów" TVN Andrzej Zaucha, który w szczegółach opisywał rosyjski atak.

Pojawił się przed budynkiem mieszkalnym, w który uderzył rosyjski dron kamikadze.

Zniszczony narożnik budynku w Kijowie, w który uderzył rosyjski dron
Zniszczony narożnik budynku w Kijowie, w który uderzył rosyjski dron
Źródło: Fakty TVN

W swojej relacji pokazywał kompletnie zniszczony narożnik budynku. - Na parterze nie ma ścian, zniszczenia są największe. W tym właśnie miejscu eksplodowała głowica drona kamikadze. Rosjanie umieszczają w tych dronach materiał wybuchowy o sile co najmniej kilkudziesięciu kilogramów trotylu - mówił.

Reporter Andrzej Zaucha przed częściowo zniszczonym budynkiem w Kijowie
Reporter Andrzej Zaucha przed częściowo zniszczonym budynkiem w Kijowie
Źródło: Fakty TVN

Obok zniszczonego budynku jest plac zabaw dla dzieci

- Na parterze nie ma ścian, nieco wyżej nie ma też okien, ale odłamki po tym wybuchu zniszczyły okna właściwie w tym całym, bardzo nowym, niedawno oddanym do użytku budynku o wysokości 25 pięter - relacjonował dalej Andrzej Zaucha.

Reporter przekazał, że szyby w oknach w budynku są wybite nawet na wysokości 25. piętra, a w wielu mieszkaniach szyby wyleciały całkowicie.

Zaucha zwrócił też uwagę, że w pobliżu budynku nie ma żadnych jednostek wojskowych ani obiektów strategicznych, a znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Obok zniszczonego budynku jest plac zabaw dla dzieci
Obok zniszczonego budynku jest plac zabaw dla dzieci
Źródło: Fakty TVN

"Putin robi to po to, żeby zastraszyć Ukraińców"

Dziennikarz "Faktów" TVN mówił też o odczuciach Ukraińców po tym zmasowanym ataku.

- To jest właśnie odpowiedź Władimira Putina na wszelkie propozycje zakończenia wojny, czyli kolejny wielki, zmasowany atak na Ukrainę dzisiaj w nocy, mówią mi Ukraińcy - relacjonował.

- Putin robi to po to, żeby zastraszyć Ukraińców. Żeby pokazać, że może tak robić, żeby zmusić ich do ustępstw, żeby ich zmęczyć, żeby doszli do takiego punktu, że będą prosić władze, żeby zgodziły się na jakiekolwiek rosyjskie warunki - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
Policja bada okoliczności wypadku drogowego między Karolewem a Pożarowem
Po wypadku żona pomogła mu zniknąć
Poznań
malawa
Katastrofa śmigłowca i pożar. Dwie osoby zginęły
Rzeszów
Pożar wieżowców w Hongkongu
Uwięzieni w "piekle". Jak mieszkania stały się pułapką
Świat
Barcelona - Alaves
Zły początek nie załamał Barcelony. "Lewy" i spółka na prowadzeniu
RELACJA
Ekspedientka złapała 46-latka
Ekspedientka wybiegła ze sklepu i złapała złodzieja
Trójmiasto
imageTitle
Przerwany i smutny konkurs dla Polaków. Honor musiał ratować najmłodszy
EUROSPORT
Kierujący jechał pod prąd jedną z głównych ulic Łodzi
"Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa" w centrum miasta. Nagranie
Łódź
imageTitle
Sobotni konkurs w Ruce (ZAPIS RELACJI)
RELACJA
Powódź na północy Węgier
Takiej powodzi nie było tam od ponad 10 lat
METEO
Pan Tomasz obecnie posiada trzy koguty i kilkanaście kur
Piejący kogut i stado kur przeszkadzają ludziom z miasta
Piotr Krysztofiak
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
"Mamy też we Wrocławiu piękny jarmark, ale nie taki"
WARSZAWA
imageTitle
Ogier wyrównał mistrzowski rekord. Awaria zatrzymała Kajetanowicza
EUROSPORT
Płakać czy nie płakać? Oto jest paradoks
Kiedy płacz nie przynosi ulgi. Jeden ważny czynnik
"BYŁ SOBIE MÓZG"
Abp Marek Jędraszewski
"Proszę o wybaczenie". Arcybiskup Jędraszewski napisał list
Kraków
imageTitle
Otwarcie sezonu dla Francuzek. Polki w dziesiątce
EUROSPORT
rosyjski tankowiec
Ataki dronów na rafinerię i tankowce rosyjskiej floty cieni. "Znaczący cios"
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
METEO
Sprawcę zniszczenia kwiatomatu widać na nagraniu z kamery
"Wybite szyby, wyrwane drzwi, szkło wszędzie". Zdemolował i okradł kwiatomat
Poznań
epa12551919
Papieski samolot objęty pilną akcją serwisową. Technik "jest w drodze"
Świat
Policjanci interweniowali na rondzie w Siedlcach (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 1400 kierowców na celowniku policjantów. Posypały się mandaty
WARSZAWA
Rozmowy odbywają się w Genewie w Szwajcarii
Pomysł ogromnego podatku, niepokój wśród najbogatszych. Grożą wyjazdem
BIZNES
Papież odwiedził Błękitny Meczet w Stambule
Papież w słynnym meczecie. Symboliczny gest
Świat
imageTitle
Media: Ukraińcy rezygnują z Polski
EUROSPORT
Nastolatek ze stanu Vermont w USA pomógł łani wydostać się z jeziora
"Wszyscy byliśmy w szoku. Nikt się tego nie spodziewał"
METEO
63-latek usłyszał zarzuty
Wójt spowodował kolizję i uciekł, był po alkoholu. Teraz przeprasza
Trójmiasto
Donald Trump
Trump: Do wszystkich linii lotniczych. Traktujcie przestrzeń nad Wenezuelą jako zamkniętą
Świat
Muzułmanie "otoczyli jarmark bożonarodzeniowy"? Zgadza się tylko kraj
Muzułmanie "otoczyli jarmark bożonarodzeniowy"? Co pokazuje film z Niemiec
Renata Gluza
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany za kierownicą, na środku drogi jego zdezorientowany pies
WARSZAWA
Śmieci z kanałów w Grupowej Oczyszczalni Ścieków
"Toaleta to nie śmietnik". Pokazali, co trafia do kanalizacji
Łódź
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu zabrał głos w sprawie apelu prezydenta
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica