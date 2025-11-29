Zniszczenia sięgają 25 piętra, obok plac zabaw. "To jest właśnie odpowiedź Putina"

Rosyjski dron uderzył w 25-piętrowy blok mieszkalny w Kijowie. Relacja reportera "Faktów" TVN Andrzeja Zauchy Źródło: Fakty TVN

W sobotę nad ranem Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Jednym z celów była infrastruktura w Kijowie. "Był to jeden z największych ataków Rosji na stolicę Ukrainy od początku pełnoskalowego konfliktu" - przekazało polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ukraińskie ministerstwo energetyki przekazało, że rosyjskie ataki odcięły od dostaw prądu ponad 600 tysięcy odbiorców.

Atak drona na 25-piętrowy budynek

W Kijowie przebywa reporter "Faktów" TVN Andrzej Zaucha, który w szczegółach opisywał rosyjski atak.

Pojawił się przed budynkiem mieszkalnym, w który uderzył rosyjski dron kamikadze.

Zniszczony narożnik budynku w Kijowie, w który uderzył rosyjski dron Źródło: Fakty TVN

W swojej relacji pokazywał kompletnie zniszczony narożnik budynku. - Na parterze nie ma ścian, zniszczenia są największe. W tym właśnie miejscu eksplodowała głowica drona kamikadze. Rosjanie umieszczają w tych dronach materiał wybuchowy o sile co najmniej kilkudziesięciu kilogramów trotylu - mówił.

Reporter Andrzej Zaucha przed częściowo zniszczonym budynkiem w Kijowie Źródło: Fakty TVN

Obok zniszczonego budynku jest plac zabaw dla dzieci

- Na parterze nie ma ścian, nieco wyżej nie ma też okien, ale odłamki po tym wybuchu zniszczyły okna właściwie w tym całym, bardzo nowym, niedawno oddanym do użytku budynku o wysokości 25 pięter - relacjonował dalej Andrzej Zaucha.

Reporter przekazał, że szyby w oknach w budynku są wybite nawet na wysokości 25. piętra, a w wielu mieszkaniach szyby wyleciały całkowicie.

Zaucha zwrócił też uwagę, że w pobliżu budynku nie ma żadnych jednostek wojskowych ani obiektów strategicznych, a znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Obok zniszczonego budynku jest plac zabaw dla dzieci Źródło: Fakty TVN

"Putin robi to po to, żeby zastraszyć Ukraińców"

Dziennikarz "Faktów" TVN mówił też o odczuciach Ukraińców po tym zmasowanym ataku.

- To jest właśnie odpowiedź Władimira Putina na wszelkie propozycje zakończenia wojny, czyli kolejny wielki, zmasowany atak na Ukrainę dzisiaj w nocy, mówią mi Ukraińcy - relacjonował.

- Putin robi to po to, żeby zastraszyć Ukraińców. Żeby pokazać, że może tak robić, żeby zmusić ich do ustępstw, żeby ich zmęczyć, żeby doszli do takiego punktu, że będą prosić władze, żeby zgodziły się na jakiekolwiek rosyjskie warunki - dodał.

