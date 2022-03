Atak Rosji na Ukrainę. Przemówienie prezydenta Zełenskiego przed Kongresem USA

Ukraina dwudziesty pierwszy dzień jest atakowana przez Rosję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie online przed połączonymi izbami Kongresu USA. - Znacie dobrze słowa "mam marzenie". Ja dzisiaj do was mówię: mam potrzebę, żebyście nam pomogli - zwrócił się do kongresmenów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił przed Kongresem USA o sytuacji w Ukrainie. - W tej chwili los naszego kraju się waży. Waży się los naszych ludzi. To, czy Ukraińcy będą wolni, czy będą w stanie zachować swoją demokrację. Rosja zaatakowała nie tylko nas, nie tylko naszą ziemię, nie tylko nasze miasta. Rosja rozpoczęła brutalną ofensywę przeciwko naszym wartościom, podstawowym wartościom człowieka - powiedział.

Przywitanie prezydenta Zełenskiego w Kongresie USA Reuters

- Siłą czołgów i samolotów atakują naszą wolność, prawo do życia jakiego chcemy w naszym kraju, do wybierania naszej własnej przyszłości. Przeciwko naszej gotowości do tego, aby mieć marzenia i swoją przyszłość. Marzenia takie, jakie macie wy, Amerykanie - mówił prezydent.

Zełenski: waży się los Ukrainy Reuters

Zełenski: terror, którego Europa nie widziała od 80 lat

Odniósł się do historii USA. - Przyjaciele Amerykanie, w waszej chwalebnej historii macie strony, które pozwolą wam bez wątpienia zrozumieć Ukraińców. Zrozumieć nas tu i teraz.

Przypomniał atak na Pearl Harbor. - Potworny poranek 7 grudnia 1941 roku, kiedy nagle zaroiło się od samolotów podrywających się do ataku przeciwko wam - mówił. Wspomniał również o ataku na World Trade Center 11 września 2001 roku, "kiedy niewinni ludzie zostali zaatakowani z powietrza". Dodał, że Amerykanie nie mogli temu zapobiec.

- Nasz kraj doświadcza tego samego dzień w dzień, teraz, w tej chwili, co noc już od trzech tygodni - powiedział. - Rosja zamieniła ukraińskie niebo w źródło śmierci dla tysięcy ludzi - stwierdził.

Podkreślił, że jest to "terror, którego Europa nie widziała od 80 lat". - My prosimy o reakcję, o odpowiedź ze strony całego świata na ten koszmar. Czy prosimy o zbyt dużo? O to, aby zamknięto niebo ponad Ukrainą, aby można było ratować ludzi? - pytał. - Jeżeli to jest zbyt dużo, oferujemy alternatywę. Wiecie przecież, jakiego rodzaju systemy obronne są nam potrzebne. S-300 i inne podobne systemy, wiecie, jak wiele zależy na polu bitwy od zdolności do używania samolotów - powiedział. Mówił też o myśliwcach, których potrzebuje Ukraina. - Te samoloty istnieją i je macie, ale one są na ziemi, a nie na ukraińskim niebie - powiedział.

- "Mam marzenie" - znacie te słowa. Ja dzisiaj mówię: mam potrzebę. Mam potrzebę obrony naszego nieba. Mam potrzebę, abyście nam pomogli, abyście podjęli decyzję. To jest dokładnie to samo. To samo, gdy wy słyszycie swoje ikoniczne "mam marzenie" - powiedział Zełenski.

Mówił, że Ukraina jest "wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ich ogromne wsparcie", a także prezydentowi Joe Bidenowi za jego osobiste zaangażowanie.

- To najmroczniejszy czas dla naszego kraju, dla całej Europy i wzywam was do tego, abyście zrobili jeszcze więcej. Potrzebujemy nowego pakietu sankcji. Zawsze. Co tydzień. Cały czas, aż rosyjska maszyna wojenna zwolni i stanie. Potrzebne są ograniczenia dla wszystkich, na których polega ten niesprawiedliwy reżim. Sugerujemy, aby Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na wszystkich polityków Federacji Rosyjskiej, którzy w tej chwili pozostają u władzy i nie odetną się od tych, którzy odpowiedzialni są za agresję przeciwko Ukrainie. Od członków Dumy do ostatniego urzędnika, któremu brakuje moralności, aby przełamać zmowę terroru - apelował Zełenski. Dodał, że wszystkie amerykańskie spółki "muszą wyjść z Rosji, muszą wyjść z ich rynku".

Zełenski: sugeruję, że trzeba nałożyć sankcje na wszystkich polityków Federacji Rosyjskiej Reuters

Apel do Bidena

Ukraiński prezydent podkreślił, że wspierając Ukrainę, USA wspierają nie tylko ten kraj, ale również Europę i świat oraz "historyczną sprawiedliwość". Zwrócił się przy tym do prezydenta USA Joe Bidena:

- Jest pan przywódcą narodu. Chciałbym, by był pan przywódcą świata. A bycie przywódcą świata znaczy bycie przywódcą pokoju - powiedział.

Autor:mart/dln

Źródło: TVN24, PAP