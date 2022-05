Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował w niedzielę wieczorem, że "sytuacja humanitarna pogarsza się bez względu na to, że okupanci udają, że coś zmienia się na lepsze". - Stale próbują coś zrobić, ale im to nie wychodzi... Próbują naprawić elektryczność - mamy pożary. Woda płynie ulicami tak szybko, że podmywa miejsca pochówku w podwórzach. (...) Dochodzi do wymywania ciał zmarłych z tych grobów - powiedział Andriuszczenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Ponadto brakuje żywności i wody pitnej. Zdaniem studentki, której udało się opuścić miasto, "jeśli piekło istnieje, to było w Mariupolu".