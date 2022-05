Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> - Organizacja korytarzy humanitarnych to jeden z elementów procesu negocjacyjnego z Rosją, który trwa nadal. Jest on bardzo trudny. Tym niemniej, mimo wszelkich trudności, udało się uratować z terenów działań bojowych ponad 350 tysięcy ludzi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który opublikował nowe wystąpienie wideo. Zełenski zapewnił, że "nie było dnia, by nie próbowano znaleźć rozwiązania" w sprawie ewakuacji cywilów z broniących się w Mariupolu zakładów Azowstal. Ewakuację tę udało się w niedzielę rozpocząć - jak zaznaczył ukraiński prezydent - "po wielu tygodniach negocjacji, wielu próbach, spotkaniach".