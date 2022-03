Atak Rosji na Ukrainę. "Życie milionów cywilów jest po prostu zagrożone"

"Rosyjski atak na Ukrainę spowodował tam ogromne cierpienia"

Mówił o dodatkowej pomocy USA dla Ukrainy w wysokości prawie 54 milionów dolarów i zapowiadał znacznie większą. - Bez względu na to, co stanie się później, musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by pomóc mieszkańcom Ukrainy - nawoływał.