Zniszczona przez Rosjan wieś Moszczun. Ukraińcy wracają do zrujnowanych domów

Niewielka miejscowość Moszczun kryje w sobie wiele historii. Stąd Rosjanie ostrzeliwali Kijów. W ogródku pani Wiktorii dochodziło do wymiany ognia. Znajduje się w nim spalony transporter opancerzony. Teraz 80 procent wsi to gruzy i zgliszcza, ale ludzie wracają i przywracają ją do życia. Materiał magazynu "Polska i Świat".