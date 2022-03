Zełenski: Rosjanie utrzymują pod swoją kontrolą północną część obwodu kijowskiego

Ukraińscy i międzynarodowi eksperci monitorują sankcje przeciwko Rosji

Zełenski ponownie wezwał do wprowadzenia ostrzejszych sankcji wobec Rosji. W odniesieniu, do dyskutowanego w Europie embarga na dostawy ropy naftowej, powiedział, że obecnie wiele wskazuje na to, że takie zaostrzenie sankcji wobec Rosji miałoby miejsce tylko wtedy, gdyby Moskwa użyła broni chemicznej. - Brak mi słów - powiedział Zełenski. - Pomyślcie, jak daleko to zaszło. Czekamy na broń chemiczną - kontynuował, pytając, czy wszystko, co Rosja uczyniła do tej pory, nie zasługuje na takie embargo.