Zełenski: podłość, która na pokolenia naznaczy rosyjskie państwo jako źródło absolutnego zła

Prezydent Ukrainy powiedział we wtorek wieczorem, że rosyjska armia w tej wojnie zapisze się na kartach światowej historii jako najbardziej barbarzyńska i nieludzka armia świata. Wołodymyr Zełenski ocenił też, że przekazanie przez Ukrainę wypełnionego kwestionariusza w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej to ważny krok.

- Rosyjska armia w tej wojnie zapisze się na kartach światowej historii jako najbardziej barbarzyńska i nieludzka armia świata - oświadczył we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Celowe zabijanie cywilów, niszczenie osiedli mieszkaniowych, cywilnej infrastruktury, stosowanie w tym celu wszystkich rodzajów uzbrojenia, w tym zabronionego przez międzynarodowe konwencje, to już firmowy podpis rosyjskiej armii - dodał szef ukraińskiego państwa. - I to taka podłość, która na pokolenia naznaczy rosyjskie państwo jako źródło absolutnego zła - podkreślił Zełenski.