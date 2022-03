Komisarze Unii Europejskiej na przejściu granicznym w Medyce. Dziękują Polsce i zapowiadają pomoc dla Ukrainy

Unia Europejska będzie wspierać finansowo uchodźców i kraje członkowskie, do których trafiło ich najwięcej - podkreślił unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz, który wizytował polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce (Podkarpacie). Większość uciekających przed wojną osób przybyła do naszego kraju. - Wszystkie kraje okazują solidarność Ukrainie, ale nikt nie bierze w tym większego udziału niż Polska - powiedziała Ylva Johansson, unijna komisarz ds. wewnętrznych. I dodała: - Dziękuję Polsko.

W środę, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Komisji Europejskiej, do Polski przyleciało dwoje unijnych komisarzy - komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson oraz komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz. Komisarze udali się do punktu granicznego w Medyce na granicy polsko-ukraińskiej, aby zapoznać się z bieżącą sytuacją związaną z napływem uchodźców i ocenić zakres potrzebnej pomocy.

Komisarz Ylva Johansson: Polska staje na wysokości zadania

Johansson zapewniła, że Komisja Europejska pracuje, aby wesprzeć te wysiłki finansowo. - Wesprzeć finansowo uchodźców i kraje członkowskie, do których trafiła ich największa liczba, by we właściwy sposób powitać osoby, które musiały uciekać przed wojną. Zorganizujemy spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, to będzie również główny temat - zadeklarowała.