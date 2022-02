Atak Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski, wróg numer jeden Kremla. "Historia obsadziła go w roli męża stanu"

To rola nie do pozazdroszczenia, w przeciwieństwie do tej, od której zaczynał polityczną karierę, czyli tytułowego "Sługi narodu" - znanego serialu komediowego o ukraińskiej polityce, w którym to nauczyciel historii przypadkowo zostaje prezydentem. Satyra stała się proroctwem a fikcja rzeczywistością, gdy cztery lata po premierze serialu, którego czołówkę poznał ostatecznie cały kraj, został w 2019 roku prezydentem Ukrainy. - Ukraińcy byli zmęczeni sytuacją w kraju i szukali nadziei. Okazało się, że taką nadzieją mógł zostać prosty facet z tak zwanego ludu, człowiek z narodu – mówi publicysta i politolog Antin Borkowski.