Zełenski: rozmowy z Rosją są bardzo trudne, czasem konfrontacyjne

Prezydent Ukrainy w opublikowanym w nocy z wtorku na środę nagraniu wideo powiedział, że rozmowy z Rosją w celu zakończenia wojny są trudne, a czasem konfrontacyjne. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że zaprosił papieża Franciszka do złożenia wizyty na Ukrainie.

- Kontynuujemy pracę na różnych szczeblach, aby zachęcić Rosję do dążenia do pokoju. Przedstawiciele Ukrainy biorą udział w rozmowach, które odbywają się praktycznie codziennie. Są bardzo trudne, czasem konfrontacyjne – stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i dodał: - Ale krok po kroku idziemy do przodu.