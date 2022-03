Zełenski w przemówieniu: rosyjski okupant chce nas poniżyć, dlatego blokuje miasta

Czwartek jest piętnastym dniem ataku Rosji na Ukrainę. W tym dniu, w kolejnym przemówieniu do rodaków, prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że "rosyjski okupant celowo znęca się nad ludnością Ukrainy". - Chce nas poniżyć, zmusić do tego, by Ukraińcy zwracali się o pomoc do najeźdźcy, dlatego blokuje nasze miasta, Mariupol i Wołnowachę - dodał.