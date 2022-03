Wołodymyr Zełenski przed Izbą Gmin: Ukraina nie pragnęła wojny, nie szukała wielkości, ale wielką się stała

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opowiadał przed Izbą Gmin o 13 dniach rosyjskiej agresji na jego kraj. - Wszyscy chwyciliśmy za broń, staliśmy się jedną, wielką armią - mówił. - Nie poddamy się, nie przegramy, będziemy do końca walczyć. Walczyć na morzu, bić się w powietrzu, będziemy bronić naszej ziemi za każdą cenę - powiedział Zełenski, nawiązując do wojennego przemówienia Winstona Churchilla.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił we wtorek przemówienie - nadawane zdalnie - do członków brytyjskiej Izby Gmin. Tego rodzaju wystąpienia zagranicznych przywódców w izbie zdarzają się rzadko.

Zełenski: to my czwartego dnia tej haniebnej wojny nie przestaliśmy być ludźmi

Ukraiński przywódca oświadczył, że zwraca się do zgromadzonych jako obywatel, jako prezydent wielkiego kraju, który ma marzenia. - Chciałbym wam opowiedzieć tutaj o trzynastu dniach wojny. Wojny, którą nie my zaczęliśmy i nie my chcieliśmy. Jednakże my te wojnę musimy prowadzić. Nie chcemy tracić tego, co mamy, tego, co jest nasze. Naszego kraju, Ukrainy. Tak samo, jak wy niegdyś nie chcieliście utracić swego, kiedy naziści rozpętali wojnę przeciwko wam, a wy musieliście walczyć o Wielką Brytanię - mówił.