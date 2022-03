Zełenski: odbudujemy każdą ulicę, każdy dom, mieszkanie każdego Ukraińca

Prezydent Zełenski: musimy się trzymać, musimy walczyć, aby wygrać

Według prezydenta, Ukraińców nie należy namawiać do tego, by zostali ochotnikami, nie należy ich także zachęcać do wzajemnej pomocy. - Dla nas Ukraina to nie tylko terytorium, tak jak dla okupantów, oni niczego tu nie wyróżniają, nic nie rozumieją, dla nich to tylko cel. Ukraina dla nas to miliony szczęśliwych chwil, rodzime symbole, miejsca pamięci. Ukraina to nasze życie i dlatego miliony ludzi stanęli w obronie naszego państwa, dlatego dziś wszyscy jesteśmy ochotnikami - zaznaczył Zełenski.