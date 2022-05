Wołodymyr Zełenski o tym, co się stanie w przypadku zamachu na jego życie i o czym mógłby rozmawiać z Putinem

Okupanci urządzili w Donbasie rzeźnię - oświadczył w poniedziałek Wołodymyr Zełenski w swoim codziennym wieczornym wystąpieniu. Wcześniej prezydent Ukrainy, łącząc się z uczestnikami Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, powiedział, że jest gotów do rozmów z Władimirem Putinem tylko, jeżeli będą dotyczyć zakończenia wojny. Odpowiedział też na pytanie o to, czy Kijów ma plan w przypadku, gdyby sam Zełenski zginął w zamachu.

- Najcięższa sytuacja na froncie jest teraz w Donbasie: Bachmut, Popasna, Siewierodonieck. Na tym odcinku okupanci są obecnie najbardziej aktywni. Urządzili tam rzeźnię i starają się zniszczyć wszystko, co żyje. Nikt nie burzył Donbasu tak, jak robią to dziś rosyjscy żołnierze – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zełenski: z Putinem mogę rozmawiać tylko o zakończeniu wojny

- Jeżeli mówimy o konkretnych decyzjach o zakończeniu wojny, to bez niego taka decyzja nie zapadnie, nie obejdzie się więc bez spotkania z prezydentem Władimirem Putinem. Po tym, co oni narobili, nie chcę się spotykać z pośrednikami. Dlatego też nie będę się spotykać z nikim innym, niż z prezydentem Federacji Rosyjskiej, i to tylko w tym przypadku, gdy na stole będzie leżeć jedno zagadnienie: zakończenie wojny. O niczym innym rozmów nie będzie - powiedział Zełenski, cytowany przez Ukrainską Prawdę.