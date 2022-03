Zełenski: o przyszłości kontynentu zdecydujemy my - swoim sprzeciwem i nasi przyjaciele - swoją pomocą

Prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się z kolejnym apelem do swoich rodaków i państw Zachodu. - Na naszej ziemi decyduje się dzisiaj przyszłość Europy, czy ktoś jeszcze w Europie padnie ofiarą takiej agresji - oświadczył ukraiński przywódca. Poniedziałek jest dwunastym dniem ataku Rosji na Ukrainę.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że "o przyszłości kontynentu zdecydujemy my - swoim sprzeciwem i nasi przyjaciele - swoją pomocą". - Rozmawiałem ponownie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą – pomagają nam, pracujemy. Rozmawiałem z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, z premierem Włoch, prezydentem Francji i premierem Indii – poinformował Zełenski.

- Otrzymałem ważne sygnały, które, jestem przekonany, wzmocnią Ukrainę – dodał. - Nasze tezy są absolutnie logiczne i sprawiedliwe: jeśli agresja będzie kontynuowana, zażądamy nowych sankcji. Sankcji przeciwko wojnie i za pokojem – powiedział. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o bojkot importu z Rosji i zakazu eksportu do tego kraju.

Zełenski: na naszej fladze nie ma krwi

Na naszej fladze nie ma krwi. Pod tą flagą nigdy nie napadaliśmy, nie zajmowaliśmy cudzej ziemi, nie zabijaliśmy cywilów z innych narodów – powiedział Wołodymyr Zełenski. - Nasza flaga to ziemia – pokojowa, urodzajna, złota, bez czołgów. Nasza flaga to niebo – pokojowe, czyste, bez rakiet – dodał.

Ukraiński przywódca stwierdził, że "trzeba walczyć przeciwko nieludzkiej sile, która chce zrujnować ludzkość. Sukces naszej armii, wola naszego narodu i pryncypialność sankcji międzynarodowych – to jest droga do pokoju".

Zełenski ponownie zaapelował do Zachodu o zamknięcie nieba nad Ukrainą lub o pomoc w zakresie obrony przeciwlotniczej, by Ukraina mogła się bronić. - Ile jeszcze trzeba zgonów i strat, by zabezpieczyć niebo nad Ukrainą? Czym cywile w Charkowie czy Mikołajowie różnią się od cywilów Hamburga czy Wiednia? – pytał. Prezydent zapowiedział również uruchomienie rządowego pakietu wsparcia i ulg dla biznesu.