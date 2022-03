Zełenski: Wytrzymaliśmy już miesiąc. To sześć razy dłużej, niż wróg planował

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wideo opublikowanym na Facebooku w nocy ze środy na czwartek ponownie wezwał NATO do większej pomocy w walce z Rosjanami. - Szczyty NATO, UE i G7 pokażą, kto jest przyjacielem - mówił. - Zobaczymy to 24 marca. Wytrzymaliśmy już miesiąc. To sześć razy dłużej, niż wróg planował - dodał.

- Ważne jest, żeby Rosji nie udało się złamać kogokolwiek, jedności NATO, Unii Europejskiej i G7. Złamać i przeciągnąć na stronę wojny. Zobaczymy to 24 marca. Wytrzymaliśmy już miesiąc. To sześć razy dłużej, niż wróg planował, niż dowódcy rosyjscy przekazywali prezydentowi Rosji. Oni byli absolutnie przekonani, że my nie jesteśmy narodem. Okłamywali sami siebie. Ale to ich głupota państwowa. A my po prostu bronimy swojego życia, swojej wolności, naszego własnego państwa - mówił Zełenski.