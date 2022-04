Wołodymyr Zełenski: jedyny kierunek, w którym mogą poruszać się rosyjskie okręty to dno

- 50 dni obrony to sukces. Sukces milionów Ukraińców - podkreślił prezydent, dodając, że w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę "nikt nie był przekonany, że przetrwamy", a wielu doradzało mu, by opuścił kraj. - Nie znali jednak Ukraińców i nie wiedzieli, jacy są odważni i jak bardzo cenią sobie wolność - powiedział Zełenski.

Zełenski: jedyny kierunek, w którym mogą poruszać się rosyjskie okręty to dno

- Przekonałem się, że w demokratycznym świecie są tacy, których silna wolna wystarczy, by bronić wolności i opierać się tyranii. Ale trafiłem też na polityków, którzy zachowują się, jakby nic nie mogli. I na nie-polityków, którzy w 50 dni zrobili więcej, niż ci co nazywają się mężami stanu - dodał.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jest to "tylko dodatek do tego, jak Ukrainy broni jej naród". - Naród tych, którzy powstrzymali napływ niekończących się kolumn rosyjskich wojsk. Tych, którzy udowodnili, że rosyjskie lotnictwo, doinwestowane miliardami dolarów, jest wobec nas bezbronne. Tych, którzy pokazali, że jedyny kierunek, w którym mogą poruszać się rosyjskie okręty to dno - stwierdził.