Zełenski: broń dla Ukrainy jest zbawieniem dla nas i całej Europy

- Za każdym razem, gdy kontaktuję się z moimi partnerami, podkreślam, że broń dla Ukrainy w tej chwili, ta o którą prosimy i właśnie teraz, gdy jej potrzebujemy, jest zbawieniem nie tylko dla naszego narodu. To zbawienie dla was wszystkich, dla całej Europy. Jestem wdzięczny tym partnerom, którzy to rozumieją i pomagają przekonać innych - powiedział prezydent.