Wołodymyr Zełenski apeluje do rodaków, ostrzega przed rosyjskim szturmem

- Naszym celem jest zakończenie walk. Straty są duże, są to setki zabitych żołnierzy, ale ci, którzy przekroczyli naszą granicę, zginęli w większych ilościach. Oni mają straty i my mamy straty. Ukraińcy walczą z agresją - stwierdził.

- Mamy do czynienia z ostrzałem artyleryjskim przeciwko przedszkolom, infrastrukturze w Kijowie, strzelano w stronę domu dziecka, Użyto Uraganów [rosyjski system artyleryjski - przyp. red.] przeciwko budynkom mieszkalnym, a także przeciwko przedszkolu - wyliczał. - Kto jest winny? Te dzieci? To one są neonazistami, czy to są żołnierze NATO, którzy stanowią zagrożenie dla Rosji? - pytał Zełenski.