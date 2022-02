Putin straszy Zachód. "Stan najwyższej gotowości bojowej sił odstraszania"

Podstawa potencjału bojowego

Reakcja Białego Domu

W oświadczeniu podkreślono, że decyzja Putina to element "fabrykowania nieistniejących zagrożeń, by usprawiedliwić agresję" Rosji wobec Ukrainy".

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield oświadczyła w programie sieci CBS, że rozkaz Putina w sprawie postawienia w stan najwyższej gotowości bojowej nuklearnej siły odstraszania, to "eskalacja konfliktu, która jest nie do zaakceptowania, a jego posunięciom należy przeciwstawiać się w najbardziej zdecydowany sposób".

Ekspert o celach Putina

Zdaniem dziennikarza publiczne postawienie w stan najwyższej gotowości bojowej sił odstraszania to kolejne ostrzeżenie ze strony Moskwy. "Przejście do stanu gotowości prawdopodobnie ułatwi szybsze odpalenie broni. Nie oznacza to jednak, że jest zamiar jej użycia" - zaznacza korespondent BBC.

Zwraca uwagę, że choć Rosja dysponuje największym arsenałem nuklearnym na świecie, ma jednocześnie świadomość, że NATO również posiada jej wystarczająco dużo, by zniszczyć Rosję, jeśli zostanie użyta. "Jednak celem jest najprawdopodobniej próba odstraszenia NATO przed udzieleniem Ukrainie pomocy, wzbudzając obawy o to, jak daleko (Putin) jest w stanie się posunąć i tworząc niepewność co do tego, jakiego rodzaju wsparcie dla Ukrainy (Rosja) uzna za zbyt duże" - konkluduje Corera.