Władimir Putin daje "zielone światło" dla 16 tysięcy ochotników z Bliskiego Wschodu

O decyzji poinformował na spotkaniu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa minister obrony Siergiej Szojgu. Jak przekazał, na Bliskim Wschodzie jest 16 tysięcy ochotników, którzy są gotowi walczyć u boku sił wspieranych przez Rosję w Donbasie we wschodniej Ukrainie.

"Jeśli widzi się, że są tacy ludzie, którzy chcą z własnej woli, nie dla pieniędzy, przyjść z pomocą ludziom mieszkającym w Donbasie, to musimy dać im to, czego chcą i pomóc im dostać się do strefy konfliktu" – mówił z Kremla Putin.