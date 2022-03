Ukraińsko-rosyjskie rozmowy pokojowe będą kontynuowane we wtorek

- Każdy, kto jest odpowiedzialny za wojnę. Każdy, kto odpowiedzialny jest za zniszczenie demokracji. Każdy, kto odpowiedzialny jest za represje wobec ludzi. Każdy otrzyma odpowiedź - zapowiedział. Jednocześnie zaapelował do rosyjskich żołnierzy walczących na Ukrainie, by złożyli broń. Podziękował też tym Rosjanom, którzy "nie przestali mówić prawdy", odnosząc się do antywojennych protestów w Rosji. Wskazał na przykład dziennikarki, która w rosyjskiej państwowej telewizji Kanał 1., podczas programu informacyjnego na żywo, pojawiła się za prezenterką z plakatem antywojennym w rękach, powtarzając "przerwijcie wojnę".