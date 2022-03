Ukraińskie siły zbrojne: Rosja kieruje do walk najemników z Syrii. Utworzono 14 punktów naboru

Sztab sił zbrojnych Ukrainy podał, że armia rosyjska kieruje do walk część swego kontyngentu rozjemczego z Górskiego Karabachu, a także najemników z Syrii. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ostrzegł na Twitterze obywateli państw trzecich, którzy chcieliby przyłączyć się do walki po stronie rosyjskiej, by tego nie robili. "Nawet jeśli przeżyjecie, czeka was trybunał" - zapowiedział.