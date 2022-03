Deputowana: Sytuacja jest koszmarna. Nawet na zachodzie Ukrainy, gdzie jest o wiele mniej walk i syren

Ukraina płonie. Kraj rozpalają rosyjskie rakiety i bomby uderzające we wszystkie miasta. Dosłownie co godzinę dostajemy wiadomości na specjalnych aplikacjach mówiące nam, kiedy powinniśmy spodziewać się kolejnego ataku - mówiła w środę w rozmowie z TVN24 ukraińska deputowana Łesia Wasylenko. Dodała, że kobiety, dzieci, wszyscy zbierają swoje rzeczy, chowają się po piwnicach.

- Kraj płonie, w złym znaczeniu tego słowa. Rozpalają go rosyjskie rakiety i bomby uderzające we wszystkie miasta. Duże i małe. Co godzinę dosłownie dostajemy wiadomości na specjalnych aplikacjach, które wszyscy mają zainstalowane, mówiące nam, kiedy powinniśmy spodziewać się kolejnego ataku. Uderzenia rakietowe, ostrzał, bombardowania. Dosłownie co godzinę dziewięć, dziesięć miast dostaje alarmy - mówiła Wasylenko.