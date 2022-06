Ukraińscy żołnierze rozpoczęli szkolenia z obsługi systemu HIMARS - podała w czwartek telewizja ABC, powołując się na przedstawicieli Pentagonu. Wcześniej amerykańska ambasador na Ukrainie Bridget Brink stwierdziła, że to wojskowi z Ukrainy będą decydowali o zasięgu ostrzału prowadzonego z systemów artylerii rakietowej, które USA przekażą Kijowowi.

W środę Pentagon informował, że cztery wyrzutnie HIMARS zostały uprzednio przetransportowane do Europy, by móc jak najszybciej zacząć szkolenia. Wiceszef Pentagonu ds. politycznych Colin Kahl przyznał, że około trzytygodniowy kurs będzie krótszy, niż trwa to zazwyczaj.