Szwecja zwiększa wydatki na obronność. Po ataku Rosji na Ukrainę

Czwartek jest piętnastym dniem ataku Rosji na Ukrainę. W obliczu inwazji premier Szwecji Magdalena Andersson ogłosiła zwiększenie nakładów na obronność do dwóch procent PKB "najszybciej, jak to będzie możliwe w praktyce".

Podniesienie budżetu szwedzkiego wojska do 2 procent PKB oznacza roczny wydatek na poziomie 108 mld koron (ok. 10 mld euro). W tym roku na obronność przeznaczono 66 mld koron. - Ten ogromny wzrost można porównać jedynie do nakładów na zbrojenia w latach 50. - podkreśliła Anderson.