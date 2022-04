Atak Rosji na Ukrainę. Sztab generalny Ukrainy o stratach po stronie rosyjskiej

Poinformował, że od 24 lutego do 2 kwietnia Rosja straciła około 17,8 tysiąca żołnierzy oraz 631 czołgów, 317 systemów artyleryjskich, 143 samolot, 134 śmigłowce, 1776 pojazdów opancerzonych, 100 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy przeciwlotnicze, 1236 samochodów, siedem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 87 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu.

Rosyjska inwazja na Ukrainę

Do ostrzałów rakietowych doszło w regionach we wschodniej części kraju: obwodzie dniepropietrowskim i połtawskim. W obwodzie dniepropietrowskim doszło do 10 ataków rakietowych. Uszkodzone są obiekty infrastruktury. W Połtawie i Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim celem ataków również były obiekty infrastruktury. Obwód połtawski leży na wschód od Dniepru, ale nie graniczy z Federacją Rosyjską.