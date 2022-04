Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola udaje się do Kijowa

Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola poinformowała w czwartek wieczorem na Twitterze, że udaje się do Kijowa. Wcześniej w rozmowie z korespondentem TVN24 w Brukseli Maciejem Sokołowskim powiedziała, że na Ukrainie na polecenie Władimira Putina dokonywane są zbrodnie wojenne.

Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola udaje się do stolicy Ukrainy. "W drodze do Kijowa" - napisała w czwartek wieczorem na Twitterze.

Metsola: odpowiedzialność leży na barkach Putina

Przed wyjazdem Roberta Metsola udzieliła wywiadu korespondentowi TVN24 Maciejowi Sokołowskiemu . Powiedziała wówczas, że w Ukrainie "popełniane są zbrodnie wojenne i Międzynarodowy Trybunał Karny powinien się nimi zająć". - Są dowody, powinno być postępowanie i każdy, kto jest za nie odpowiedzialny, powinien być pociągnięty do odpowiedzialności – dodała.

Zapytana, czy wierzy, że jest to możliwe, że Putin stanie przed sądem, Metsola odparła, że "musimy zdać sobie sprawę, że nigdy nie wrócimy do świata sprzed 24 lutego". - Był świat przed 24 lutego i świat po 24 lutego. Czyja to wina i odpowiedzialność? Leży ona bezpośrednio na barkach Władimira Putina - dodała.